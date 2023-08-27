台電瀕臨破產邊緣　黃珊珊：民進黨何時才肯面對錯誤能源政策？

▲民眾黨競選總幹事、前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台電預估去年至今年底累計虧損超過4000億元，面臨破產危機，行政院24日則拍板明年度中央政府總預算，將編列1000億元用以挹注台電，台電資本額將擴大至5800億元。對此，前台北市副市長黃珊珊26日則在臉書表示，這些補助款的來源終究是人民的納稅錢，民進黨政府究竟什麼時候才肯面對自己錯誤的能源政策？

黃珊珊指出，台電近期爆出虧損不斷，預估到今年底虧損金額將達到4000億，對資本額4800億的台電來說，已經接近破產邊緣；而經濟部卻將虧損的原因歸咎於國際燃料大漲，反倒證明了民進黨偏重仰賴國際進口的燃氣發電，是錯誤的能源配比。

黃珊珊提到，行政院副院長鄭文燦日前稱，「台電這兩年的虧損累計新台幣5千多億，主因是國際燃料價格高漲。期盼國際燃料下降之後，讓台電營運可以恢復正常，這幾年政府動輒用上千億挹注台電，這也是讓台電撐住整個物價。」她表示，站在國家的立場，的確不能放任台電虧損倒閉，然而羊毛出在羊身上，這些補助款的來源終究是人民的納稅錢，而台灣的財政狀況年年赤字，這些補助恐怕只能靠舉債的方式來支付，這才是真正的債留子孫。

黃珊珊強調，面對這樣的問題，除了持續發展綠能之外，更將納入可以穩定提供發電的核能做為基載，才能真正避免國際燃料的波動影響台灣人民的生活，「2024以後可能不關民進黨的事，但卻是全台人民的事。民進黨政府究竟什麼時候才肯面對自己錯誤的能源政策？」