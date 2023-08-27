「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

▲有4生肖被點名在「處暑」後開始轉運了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

處暑（23日）過後，將有一股幸運氛圍如期而至。塔羅牌老師艾菲爾指出，桃花運為你撥開心頭陰霾；事業運將如太陽般耀眼；財運就像流水般滔滔不絕；還有貴人來引路，助你度過難關。點名有「4生肖」運勢水漲船高，各種好運如潮水般襲來，可得好好把握。

處暑後好運跟著來4大生肖：

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第4名：生肖兔

將迎來人際關係上的幸運時光，貴人運為你帶來深遠影響，給予你寶貴的指導與建議、提供資源，甚至是帶來意想不到的機會。這段時間你能感受到身邊有了這些關愛與支持，並藉此取得更多成就。保持開放心態，願意與人互動和學習，你將更能受益於這些正面的人際關係。

第3名：生肖豬

你的感情生活彷彿迎來了甜蜜繁花季，「和諧」將伴隨著你的每一刻。對於已經有伴侶的人來說，這是增進默契和信任的時刻，你們將更加理解對方、關係更加牢固。而獨自一人的你，也將在這時節遇到心儀對象，有機會展開一段美好戀情。不論感情現狀如何，這個時期都將是愛情綻放的季節，讓你的心靈與溫暖同行。

▲生肖鼠有機會升遷加薪，或轉換到更理想的工作環境。（示意圖／視覺中國）

第2名：生肖鼠

屬鼠的你工作上將有所突破和進步，你的努力與才華將獲得主管和同事的高度認可與支持，為你的職場之路注入動力。這時期可能喜迎升職加薪，或讓你有機會轉換到更理想的工作環境中，你的決定和勇氣將在這季節達到高峰。無論未來如何，都將有利於你的職業發展，請抓住這股積極能量，為自己的夢想和目標奮力前行。

第1名：生肖龍

處暑後，你會享受到一波財運的幸運時光，能為你帶來意外收入和投資回報。這段時期你將能靈活掌握開支、有效節省，進而增加積蓄。這些財務上的變革，將為你的未來帶來更多可能性，讓你有能力實現夢想和計畫。這是適合思考投資和財務策略的時刻，運用資源擴大自己的財富版圖，但也別忘了謹慎對待財務風險。