烏克蘭：海軍無人艇「癱瘓俄軍黑海艦隊」！　俄艦受損要修3個月

▲ 烏克蘭在當地4日清晨襲擊黑海海軍基地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏軍月初襲擊俄軍黑海基地，聲稱造成俄艦嚴重損毀。烏克蘭情報部門負責人近日披露，高科技海軍無人艇已經癱瘓俄羅斯黑海艦隊，即便有6至7成被摧毀，其餘3成仍有龐大威力，且有一艘大型俄艦因無人艇攻擊，被迫在碼頭維修3個半月。

根據《商業內幕》，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受《自由歐洲電台》訪問透露，海軍攻擊無人艇成功癱瘓俄軍黑海艦隊，儘管60%至70%無人艇被俄軍摧毀，仍有效震懾俄軍艦隊的行動。

布達諾夫拒絕透露確切數字，但稱他們正動員「大量」無人艇，僅管大部分被摧毀，剩餘的30%仍對俄軍「帶來大問題」。他還提到，烏克蘭還有很多海上無人艇，目前正大規模生產。

布達諾夫指出，曾有一艘海上無人艇在塞瓦斯托波爾灣（Sevastopol Bay）靠近俄軍埃森海軍上將號巡邏艦（Admiral Essen）時被摧毀，雖然行動看似失敗，但無人艇被毀時距離俄艦僅100公尺，爆炸產生的衝擊波及殘骸摧毀俄艦的電子設備、天線及聲納等系統，耗費3個半月才修復。

烏軍8月4日也對俄軍在黑海的關鍵海軍基地發動襲擊，派出一艘攜帶約1000磅炸藥的無人艇，擊中俄軍大型兩棲登陸艦，網路上曝光的畫面顯示，俄艦遇襲後在水中傾斜30至40度。烏方消息人士向CNN聲稱，「大型海軍艦艇奧列諾格爾斯基．戈爾尼亞克號（Olenogorsky Gornyak）被擊中後嚴重損毀，無法履行職責。」

烏國研發的新型海上無人艇7月首度亮相，可遠端控制，執行偵察及間諜任務，可攜帶數百磅炸藥攻擊500英里（約800公里）外目標。開發商自豪表示，這款無人艇「比黑海的任何東西都還要快」，「俄國裝備是20世紀的，而我們的是21世紀的」。