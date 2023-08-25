　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

▲▼北市法務局會同商業處、警察局抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查。（圖／法務局提供）

▲北市法務局會同商業處、警察局抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查。（圖／法務局提供）

記者陳家祥／台北報導

網紅孫生日前爆料西門町萬年大樓「一番賞」店家刻意將最好的A賞、B賞獎品掉包，導致消費者不論花多少錢都抽不到，有詐欺消費者之嫌疑。為此，台北市法務局消保官25日會同商業處及警察局無預警抽查到該地抽查，共計抽驗4間商家項目包含「火影忍者疾風傳-羈絆、七龍珠、可愛動物餅乾、哥吉拉怪獸系列、五等分的花嫁等」5項商品，查核結果皆符合規定。

台北市法務局主任消保官楊麗萍說，今日無預警抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查，針對「籤盒中之籤紙數量」及現場公告「獎單籤紙回收表」進行核對查驗，今日共計抽驗4間商家項目包含「火影忍者疾風傳-羈絆、七龍珠、可愛動物餅乾、哥吉拉怪獸系列、五等分的花嫁等」5項商品，查核結果皆符合規定。

楊麗萍呼籲，消費者購買一番賞公仔商品抽獎前，可要求店家清點籤盒內剩餘數量是否與兌獎表已開出數量總數一致，民眾若有消費上疑慮，可向市府提起消費申訴，若遇店家有詐欺之嫌疑與事證，亦可向警察局報案。

針對近日引發爭議的店家，楊麗萍說，今日現場稽查未有營業情形，目前未接獲相關民眾陳情申訴，北市府將視情形不排除於平日或假日派員無預警抽查。

▲▼北市法務局會同商業處、警察局抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查。（圖／法務局提供）

▲▼北市法務局會同商業處、警察局抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查。（圖／法務局提供）

ET快訊
快訊／東港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天
路邊撿到神秘種子！他「好奇試種」結果慘了
快訊／網紅行動電源換新爆量！25萬客戶受影響　廠商緊急發聲
獨／逼百萬網紅「放火」裸身下跪　青青前男友入獄！
他尿尿正常卻驚罹「攝護腺癌」　醫：6成發現已晚期
快訊／中天提告賴品妤、民進黨　發最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

苗博雅曝賴清德YT粉絲爆增原因　徐巧芯反擊：真是好傻好天真

力推《青年基本法》立法　綠委籲各部會：必須懷抱青年主流化意識

確定選總統？郭台銘稱「最近大家就會知道」　競辦地點下周將出爐

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

苗博雅曝賴清德YT粉絲爆增原因　徐巧芯反擊：真是好傻好天真

力推《青年基本法》立法　綠委籲各部會：必須懷抱青年主流化意識

確定選總統？郭台銘稱「最近大家就會知道」　競辦地點下周將出爐

哥哥借人頭炒房！妹妹入住後反悔了　「全裸丟垃圾」逼走他

《辯論會》陶晶瑩為木星哭了「我好像在看妳畢業作」

吳淡如肺部藏「20顆白點」8年！　家族罹癌率高達80%：沒抽菸也該檢查

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

董事長為運勢要求員工「改名」　不從將被「邊緣化」

快訊／東港漁港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天…疑雷擊釀災

「台中最宜居？」1點被怨沒那麼好了　他嘆：老了想搬走

施冠宇炸裂奠定勝基！　統一獅二軍戰勝台鋼雄鷹

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

政治熱門新聞

郭董拋金句　砲口總算對了方向

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

賴品妤喊推人改口　徐巧芯尊稱「嫁禍小公主」

「我們的電是夠的」　賴清德曝原因

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

賴品妤飆媒體「為什麼要推我」　曾是記者的她看不下去：必須道歉

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

郭台銘喊選討要相挺又改口　他批：裝肖ㄟ！

台灣國防預算創新高是挑釁？　陸周邊6國防預算一次看

曝影片聲援　林楚茵：講假摔太沈重

賴清德用網軍洗留言？　競辦駁斥

「侯友宜訪美團隊太強了」　前大使揭內幕：比蕭美琴強了不知多少倍

更多熱門

相關新聞

蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀

蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀

為發掘新銳設計師，2023「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮，於24日在台北101獨一文創舉行，活動一開始，由台北市長蔣萬安穿上由2022年金獎設計師賴名浩打造的新世代潮流服裝走秀，讓蔣萬安直呼是非常棒的體驗。

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

文湖線昨停駛原因出爐　北捷急改採「雙電源」

文湖線昨停駛原因出爐　北捷急改採「雙電源」

快訊／北捷文湖線恢復正常營運

快訊／北捷文湖線恢復正常營運

國高中職晚1周放寒假　蔣：盼體諒

國高中職晚1周放寒假　蔣：盼體諒

關鍵字：

西門町台北市法務局

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面