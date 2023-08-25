西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

▲北市法務局會同商業處、警察局抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查。（圖／法務局提供）



記者陳家祥／台北報導

網紅孫生日前爆料西門町萬年大樓「一番賞」店家刻意將最好的A賞、B賞獎品掉包，導致消費者不論花多少錢都抽不到，有詐欺消費者之嫌疑。為此，台北市法務局消保官25日會同商業處及警察局無預警抽查到該地抽查，共計抽驗4間商家項目包含「火影忍者疾風傳-羈絆、七龍珠、可愛動物餅乾、哥吉拉怪獸系列、五等分的花嫁等」5項商品，查核結果皆符合規定。

台北市法務局主任消保官楊麗萍說，今日無預警抽查西門町萬年大樓，就販售一番賞公仔店家進行稽查，針對「籤盒中之籤紙數量」及現場公告「獎單籤紙回收表」進行核對查驗，今日共計抽驗4間商家項目包含「火影忍者疾風傳-羈絆、七龍珠、可愛動物餅乾、哥吉拉怪獸系列、五等分的花嫁等」5項商品，查核結果皆符合規定。

楊麗萍呼籲，消費者購買一番賞公仔商品抽獎前，可要求店家清點籤盒內剩餘數量是否與兌獎表已開出數量總數一致，民眾若有消費上疑慮，可向市府提起消費申訴，若遇店家有詐欺之嫌疑與事證，亦可向警察局報案。

針對近日引發爭議的店家，楊麗萍說，今日現場稽查未有營業情形，目前未接獲相關民眾陳情申訴，北市府將視情形不排除於平日或假日派員無預警抽查。