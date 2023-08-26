買菸被唸「插鼻胃管還抽」　癌末男暴怒持刀搶7百元…判刑3年半

▲台中阮姓男子癌末插鼻胃管搶劫700元，被判3年6月徒刑。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中市53歲阮姓男子因癌末醫療，插著鼻胃管到檳榔攤買菸，不料被女店員好意提醒「都插管了還抽」，讓他感覺被嘲笑大受刺激，暴怒持手杖刀威脅搶走700元現金，經女店員報警，阮男2小時內就被逮。台中地院審酌阮男因病情緒不穩而犯案，減刑依犯攜帶兇器強盜罪，處3年6月徒刑。另犯於夜間在公共場所非法攜帶刀械罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬。全案還可上訴。

阮男去年4月13日清晨4時許攜帶手杖刀，騎機車到檳榔攤買香菸，因懷疑被呂姓女店員嘲笑，憤而拔刀朝呂女比劃，要她把攤位錢盤內的錢交出來。呂女因此拿出14枚50元硬幣共700元交給阮男，阮男拿到錢後騎車逃離現場。

警方接獲呂女報案，立即派員抵達現場，並擴大調閱監視器，鎖定犯案車輛與特徵後，2個小時内即逮到阮男。阮男被捕時，鼻子還插著管子，外面有紗布包覆，身上現金只剩550元，他辯稱他買菸時，女店員竟說「都插管了還抽」，他一氣之下才拿出刀子強逼錢財。阮事後被依強盜等罪起訴。

台中地院審理認為，阮男持刀行搶只得手700元，金額非鉅，其中550元也發還呂女，審酌他犯後坦承承犯行，已知悔悟，又因罹癌已末期導致情緒不穩而犯案，客觀上足以引起一般同情，可給予減刑，不過因他犯攜帶兇器強盜罪，依法為7年以上有期徒刑，減刑後依犯於夜間在公共場所非法攜帶刀械罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬，另犯攜帶兇器強盜罪，處3年6月徒刑。全案還可上訴。