過關斬將　兩岸電競賽上海交大奪冠

記者趙禕/上海報導

247支戰隊、1487名選手，在經過三個月熱血沸騰的激烈征戰後，來自上海交通大學的SJTU戰隊擊敗了來自台灣的弘光科大弘光獵鷹隊獲得冠軍，來自台灣的正修科大CSU戰隊獲得季軍。

▲▼第五屆「匯海上．兩岸電競文化節」電競總決賽，在現場觀眾熱情加油聲中決出勝負、圓滿收官。

▼第五屆「匯海上．兩岸電競文化節」電競總決賽，在現場觀眾熱情加油聲中決出勝負、圓滿收官。

「匯海上．2023——兩岸電競文化節嘉年華」活動今年已經是第五屆了，兩岸青年們透過「英雄聯盟」遊戲的電競平台高手過招、以「武」會友，共同構建虛擬與現實並舉的活動交流模式。本屆活動共吸引了來自兩岸的247支戰隊總計1487名選手參與比賽，在三個月的選拔賽中，兩岸8支隊伍進入電競邀請賽8強，最後由上海交通大學的SJTU戰隊勇奪冠軍。

▲上海市台辦主任鐘曉敏、普陀區委書記姜冬冬、上海市文旅局副局長金雷、上海市台辦副主任陽禮華、上海普陀區委常委魏靜等人分別為冠、亞、季軍隊伍頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦主任鐘曉敏、普陀區委書記姜冬冬、上海市文旅局副局長金雷、上海市台辦副主任陽禮華、上海普陀區委常委魏靜等人分別為冠、亞、季軍隊伍頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦主任鐘曉敏、普陀區委書記姜冬冬、上海市文旅局副局長金雷、上海市台辦副主任陽禮華、上海普陀區委常委魏靜等人分別為冠、亞、季軍隊伍頒獎。（圖／記者趙禕攝）

「匯海上─兩岸電競文化節」活動是兩岸交流的重要平台之一，從最初單純的電競比賽開始，逐步增加了更豐富的活動內容，成為一系列的兩岸電競文化節。像今年特別廣邀兩岸青年參與「看見真實隨手拍」活動，讓大家拿起手機拍下身邊真實的視訊畫面，分享彼此生活，增進彼此了解和認同，第一次舉辦就收到2113部作品，其中來自台灣地區的作品有1179部。

▲「看見真實隨手拍」部份作品。

國台辦交流局局長黃文濤應邀為「看見真實隨手拍」優秀作品頒獎，他表示，電子競技、電子遊戲是兩岸交流的新載體、新空間，匯聚著兩岸交往的新群體，是富有發展潛力需要積極開拓的新領域。希望兩岸青年以文化節活動為契機，倍加珍惜共同的歷史機遇，勇於承擔共同的歷史責任，攜手開創共同的美好未來。

▲國台辦交流局局長黃文濤為「看見真實隨手拍」優秀作品頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼國台辦交流局局長黃文濤。（圖／記者趙禕攝）



主辦了五屆活動的上海市普陀區，利用電競大賽的契機，不但促進兩岸的交流交往，也藉機打造電競與文化、體育、旅遊、科技相融合的電競產業規模。上海普陀區副區長王珏就說，普陀將持續擴大「匯海上．兩岸電競文化節」的品牌效應，讓它成為促進兩岸交往、交融、交流的重要平台，同時也發揮賽事帶動作用，和普陀電競產業深度融合共生。

▲上海市普陀區副區長王珏。（圖／記者趙禕攝）

讓年輕人熱愛的電競比賽已經列入杭州亞運會的正式比賽項目，這項活動不但讓參與活動的選手熱血沸騰，就連活動現場都少不了熱鬧如嘉年華的歡樂氣氛。本次頒獎活動現場勁歌熱舞的表演，把全場的氣氛帶上高潮。

▲現場勁歌熱舞的表演，把全場的氣氛帶上高潮。（記者趙禕攝）

本屆電競文化節活動還特別舉辦一場「同源音符．雙城生活音樂會」，邀請兩岸青年歌手洪辰、解偉苓、曲泉丞、洪暐哲、吳胤呈、葉柔等歌手現場演唱，其中更由歌手解偉苓深情演唱由北京唱作人曲泉丞發佈他演繹諸多台青幸福融於大陸的生活、學習、工作真實故事為原型而創作的新歌「台北姑娘」，博得滿堂彩。

▲歌手解偉苓演唱「台北姑娘」。（記者趙禕攝）