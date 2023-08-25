獨／逼百萬網紅「放火」裸身下跪　青青前男友入獄服刑10月

▲陳昰勳因逼「放火」裸身下跪，還恐嚇取財25萬元被判刑入獄。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

百萬網紅「放火」李育群3年前到F奶網紅「青青」吳雲青住處過夜，被青青當時男友陳昰勳撞見，「放火」當場被逼著脫光衣服下跪，還被拍攝裸照並拿出25萬和解，原本認罪的陳昰勳一審被判有罪後，上訴改口否認犯行，最終仍被判處徒刑10個月，另外3個月則可易科罰金。最新消息是，陳昰勳已在22日向台北地檢署報到入監服刑。

「放火」在2020年9月16日和「青青」參加網紅聚會烤肉趴之後，一起搭車回到「青青」住處，「青青」只告訴男友陳昰勳，自己會帶姊妹回家，隔天(17日)凌晨，陳罡勳突然回家，一進門看到自己女友和「放火」獨處一室，氣得打電話叫友人到場。

雖然「青青」解釋，只是借地方讓「放火」休息，但陳昰勳喝斥叫「青青」馬上去打包搬離住處，「青青」不敢反抗，只能在家裡到處整理收拾行囊，而陳昰勳先恐嚇要打斷「放火」的手腳，接著要「放火」下跪，並脫光衣服，讓陳的友人蔣家豪用手機拍下他裸身道歉畫面，前後拍了3次，陳昰勳才感到滿意，並傳到友人群組。

▲放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

「放火」苦求用錢解決，「不要打斷手腳甚至讓我毀容」，雙方最後談妥由「放火」簽下30萬元本票，最後是放火的導演友人幫忙籌資25萬元換回本票，「放火」脫身後立刻報案，外界一度傳出「放火」遭「青青」與男友設計仙人跳，但檢察官調查後認定，「青青」根本一開始就嚇傻了，事前毫不知情。

自稱竹聯幫明仁會分會長的陳昰勳，被台北地院依恐嚇取財罪判刑10個月，另外散布猥褻物罪判刑3個月、得易科罰金，共犯蔣家豪則被依恐嚇取財判刑8個月，案經上訴高院遭駁回後，陳昰勳22日向北檢執行科報到，表示3個月的部分願繳罰金，隨後被送上囚車，入監執行10個月不能易科罰金的徒刑。