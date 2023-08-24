台中獨居女半夜沒鎖門！全裸男竟闖入房間...噁喊「我要XX妳」

▲林男闖入女子租屋處，全裸站在床前，對女子說「我是要來強姦妳」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子去年10月間，發現大樓1名女住戶房門未鎖，竟趁半夜闖入房內、全身脫光光站在女子床邊，女子聽到異聲驚醒，睜眼一看居然出現裸男，嚇得直問「你是誰！」，未料對方竟回「我是要來強姦妳」，隨後離開女子套房。台中地院認林男造成女子心生畏懼，依恐嚇罪判刑3月。可上訴。

判決指出，林男與女子為同棟不同樓層租客，林男去年10月間在凌晨4時許發現女子樓層密碼鎖損壞而無法關閉，就擅闖該樓層，隨即又看見女子套房燈未關、門未鎖，就開啟房門進入，又發現女子躺在床上睡覺，就先將燈光全關，再脫光衣服，全裸站在女子床前。

女子聽到聲響驚醒，竟見林男全裸，嚇得問他「你是誰」，林男向後看了她一眼，說「我就是要來強姦妳」，隨後一邊撿拾地上衣物，一邊離開現場。女子報警處理。

法院審理時，林男坦承進屋，但否認恐嚇，辯稱他走錯樓層，直到開了房門才發現走錯，女子嚇到他也嚇到，否認有脫衣、恐嚇強姦等情。

法院勘驗監視器，發現林男當時離開自己住的樓層，約20多分鐘後才返回自己樓層，還被拍到疑似打手槍的動作，行為鬼祟。

法官審酌，林男利用與被害人居住同一棟大樓之便，擅自侵入被害人住處，還全裸站在女子面前、恐嚇女子，除造成女子心生畏懼，亦危居住安寧，依恐嚇罪判他3月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。