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AV導演圤智雨遛狗挨揍！　一度扯出「D奶網紅」...動手工人下場曝

記者黃宥寧／台北報導

前AV導演圤智雨（本名：郭震宇），今年3月於住家門口遭許姓男子持棍棒毆打，許嫌落網向警說「是不滿圤在新聞上說的話」，圤向《東森新媒體ETtoday》表示，開偵查庭時，許男改口稱是D乳網紅「工業凱C」粉絲，是因為看到他跟凱C的新聞才不爽開扁。士林地院日前審結，依傷害罪處有期徒刑3月可易科罰金，鋁棒沒收。

圤智雨今年3月17日下午2時許，外出遛狗返家後，發現陌生男子正在開他家的信箱，當他上前詢問來者何人，對方卻拿出球棒朝他的左手攻擊，眼見他要逃離，對方還伸手擋住門，他立即報案。

警方歷時1個月，過濾上百支監視器影像，並多次前往現地查訪，終於查出37歲許姓男子涉案，但許嫌向警供稱，「就是不滿圤在新聞上發布的內容」因此才憤而教訓他。

今年6月開偵查庭，圤庭後向《東森新媒體ETtoday》說，許男雖認傷害罪，但講的理由與警詢時完全不同，改口稱自己是凱C粉絲，是因為看到他與前女友凱C的新聞很不爽，才動手扁人，但他認為這說法根本前後矛盾，因為許男不僅說不出是哪新聞，甚至連去自首都有律師陪同，根本就是「專業的」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲許姓男子不滿郭震宇，竟持鋁棒埋伏毆打。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

他解釋說，許動手前有先架手機，這行為完全就是專業打手，因此更當庭戳破許嫌並反問「你認識林思嘉囉？」豈料，對方不假思索回「不認識」，讓他當場笑出，因為若是凱C粉絲，一定會知道她本名就是林思嘉。

法官審酌，許因不滿郭震宇就侵入住宅，持鋁棒毆打更不讓郭離去，事後坦承犯行，但雙方未達成和解或賠償，其自陳高中畢業、未婚、無子女、目前在工地工作，依傷害罪處有期徒刑3月，可易科罰金。

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