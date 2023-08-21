北市恐怖「垃圾狼」！街頭強抱正妹狂襲胸　推倒害撞地險破相

▲北市1名女子夜班獨自倒垃圾卻遭陌生陳姓男子強抱襲胸。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名身材姣好正妹夜晚外出倒垃圾，遭陌生男子尾隨強抱襲胸，正妹嚇壞不斷喝斥問對方「你在做什麼」男子仍不斷揉，逞慾後甚至用力將人推倒在地撞頭，她負傷報警，警也火速逮到陳姓男子。士林地院日前審結，依強制猥褻罪處有期徒刑1年；又犯傷害罪處有期徒刑4月。

判決指出，去年9月間晚上11時許，年約30多歲陳姓男子在石牌國中公車站牌下行道，見正妹妮妮（化名）站在前方，徒步超越妮妮後，突轉身面對，以單手強行環抱妮妮身體，使妮妮臉部埋入其肩膀、胸口處而無法抵抗；另手則伸進上衣內，搓揉左側胸部達30秒至1分鐘。

豈料陳男逞慾後，竟用雙手推擊，導致妮妮重摔在地，導致臉部、頭部、肢體等部位撞擊該處人行道地面，受有右臉嘴角破皮、右手腕擦傷、右膝腫脹等傷害。

開庭時，陳男否認犯行說，「當我碰到妮妮胸部時，她就大叫，我因此受到驚嚇而馬上跑走」，更辯妮妮傷勢是自己受到驚嚇往後跌倒造成；其辯護律師則說，陳男僅有短暫接觸胸部，無拉扯等僅構成性騷擾，況且傷勢是她自己不慎跌倒造成。

法官認妮妮在偵訊及法院交互詰問時，凡回想過程都聲音顫抖、哭泣、哽咽等情緒不穩情況，特別是在談及陳男以手伸入其上衣內搓揉其左側胸部時，情緒反應開始加劇，足認她所呈現的身心狀態，與一般性侵受害者在陳述身體遭侵犯及無力反抗過程時情緒上排斥、激動的真摯反應相當，採信其指證。

合議庭審酌陳男為逞一時性慾，對路上偶遇、毫無仇怨與關係的行人猥褻，得逞後還雙手推擊釀傷，手段均非輕微；且犯案時間為深夜時分，已對社會治安造成相當程度危害，犯後否認犯行，尚未與妮妮達成和解，依強制猥褻罪，處有期徒刑1年；又犯傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬。