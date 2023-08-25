曾拐11人坑千萬！婦又幫洗黑錢386萬　瞎扯幫「布萊德彼特」蓋醫院

▲美國好萊塢電影明星布萊德彼特。（圖／公關照）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子在交友軟體結識「聯合國軍醫」，共付386萬餘元想助對方提前退休來台，最後全都成為泡影，檢警循線逮到出面取款的林姓婦人法辦，她辯稱受好萊塢大明星「威廉」所託，幫忙收取資助奈及利亞貧孩的捐款，士林地院審結，指林婦先前已用相同藉口被抓過，此次故計重施欠缺說服力，依洗錢罪判刑10月、併科罰金6萬元，可上訴。

林婦所稱的「威廉」，英文全名為William Bradley Pitt，與國際巨星威廉布萊德彼特同名同姓。林婦先前被查獲2019年間，將自己以及向朋友借來的多個銀行帳戶，交給詐騙集團收取贓款，林婦不僅幫忙領錢，甚至出面向被害人收取120萬元，被埋伏的新北市警方當場逮捕。

該案11位提告的匯款受害人遭詐事由，包括老外愛慕者想來台見面需要買機票、有寶石要托運來台需要付運費、在國外出車禍急需醫藥費，或報好康投資虛擬貨幣等，11人清一色為女性，共被騙走1012萬元，其中1人損失658萬元，還有2人也受騙上百萬元。

該案最初由1位被害人向宜蘭警方報案，因此由宜蘭地院審理，林婦辯稱「威廉布萊德彼特」叫受害人們捐款幫助奈及利亞貧童，她把帳戶寄給「威廉」使用，自己也是受害人。

但法官查出，林婦最初供稱帳戶借給妹妹做生意，她僅幫忙提前轉帳，後改稱美國網友的小孩生病需要醫藥費，她提供帳戶讓台灣朋友捐錢。

林婦最後堅稱是美國電影明星「威廉布萊德彼特」跟她借帳戶，要收集捐款幫奈及利亞孩童蓋醫院，「威廉布萊德彼特」因打離婚官司、被凍結個人帳戶。林婦並提出自己和「威廉布萊德彼特」對話紀錄、對方護照照片佐證，更聲請傳喚「威廉布萊德彼特」作證，她願帶對方出庭。

▲士林地方法院與士林地方檢察署外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

前案法官拆穿林婦說詞反覆，慈善捐款何必借用他人帳戶，甚至林婦本身帳戶因此被警示與凍結後，還去借朋友帳戶繼續提供，更幫忙領款拿去買比特幣，何況11位受害人都說匯款事由與「威廉布萊德彼特」無關，林婦也始終沒帶「威廉布萊德彼特」現身，根本就是詐騙共犯，一、二審依洗錢、詐欺取財未遂等罪均判林婦2年5月徒刑，尚未定讞。

至於本案受害女子是在交友軟體認識1名自稱聯合國軍醫的「詹姆士」，對方聲稱不到1個月就可退休，但須支付違約金，希望女方資助，受害人心軟，寫電子郵件聯繫「詹姆士」的上司「general scott miller」，依對方指示，2021年9月到12月分7次在宜蘭、北市等地，當面交給林婦現金共386萬餘元，結果一切都成泡影。

檢警很快就逮到林婦，查出她同年1月才因前案被捕送辦。林婦繼續以「威廉」託她幫忙取款之名辯解，聲稱「『威廉』是好萊塢的大明星，他跟我說這些款項都是用來幫助小孩的捐款」，她收到錢都匯入「威廉」指定的比特幣電子錢包，否認行騙。

本案法官指，林婦承認本件的「威廉」跟前案的「威廉」是同一人，質疑林婦縱然最初誤信對方真是做慈善的大明星「威廉」、前案已被法辦後，總該醒悟對方是騙子，怎會8個月後又幫對方領錢，至於林婦提出「威廉」照片強調真有此人，法官指照片顯示為藝人「威廉布萊德彼特」、網路上就找得到，無法在本案證明什麼。

本案法官認定林婦重施故技、欠缺說服力，不但不是詐騙受害人，實際上已參與掩飾、隱匿犯罪所的去向的行為，據此依洗錢罪判她10月徒刑、併科罰金6萬元，可上訴，未來還將面臨2案受害人提告求償的民事責任。