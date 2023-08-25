　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鎮靜舒眠白內障手術　減低不安感...術後不需住院

▲▼ 鎮靜舒眠白內障手術 安心重拾視力第二春 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲白內障患者可以透過新式的舒眠鎮靜麻醉技術減低手術不安感 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據衛福部統計，109年度因白內障相關疾病就醫人數已達約110萬人，且有逐年增加的趨勢，是目前老年人視力模糊最常見的原因之一，白內障常見的症狀有視力模糊、視野變暗、畏光、流淚、看東西有疊影或多重影像、對色彩明暗以及深淺的辨別能力降低等，都是常見的症狀，經常造成生活上的不便。白內障主要由於正常老化導致眼睛內的水晶體混濁所引起，但也有其他高風險因子會加速白內障的生成或進展，例如高度近視、長時間曬太陽、或是長期服用類固醇藥物等。

嘉義長庚眼科陳慶隆醫師說明，白內障可以藉由手術讓病患重新恢復視力，不過傳統上所使用的局部麻醉手術過程對於容易緊張的病患卻是相當煎熬。有些病患甚至會產生心理恐慌及幽閉恐懼，無法配合醫師的指示而導致手術無法進行，目前嘉義長庚醫院已導入新式的舒眠鎮靜麻醉技術，用於白內障手術已逾廿例，病患滿意度相當高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義長庚麻醉科吳憬全主任表示，有別於傳統的全身麻醉需要進行侵入性的氣管內插管動作，舒眠麻醉採用迅速且強效的單一藥物，由靜脈給予適當安全劑量的鎮靜藥物，讓患者能快速進入舒眠狀態，過程無須插管，事後也不會有噁心、嘔吐等全身麻醉常見的副作用。

▲▼ 鎮靜舒眠白內障手術 安心重拾視力第二春 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚眼科陳慶隆醫師。（圖／嘉義長庚醫院提供）

吳憬全主任進一步表示，舒眠麻醉由麻醉科專科醫師親自執行，採用全靜脈標靶給藥，過程中藉由麻醉深度腦波監測儀觀察腦電波變化來調整麻醉藥劑量，以最少的鎮靜藥物達到最佳的效果，除了防止麻醉藥物使用過量之外，也能確保手術及鎮靜過程的安全，接受鎮靜舒眠的患者，在手術過程中皆處於淺睡狀態，手術後患者不需要住院，當天便能離院返家休息。

嘉義長庚眼科陳慶隆醫師指出，當視力惡化時，一定要找眼科醫師詳細檢查原因，平時多注意保養，注意陽光的防曬，並定期檢查。萬一需要手術，應該根據個人眼睛的狀況和自己的生活習慣與眼科醫生師進行充分討論，以取得較佳的治療效果。

ET快訊
獨／19歲男遭16煞狂虐4hrs慘死！　最小僅13歲
陸百萬網美被賣到菲律賓！　知情人曝她慘烈現況
慘烈！　上萬隻「企鵝寶寶」集體溺死
網紅行動電源爆炸　「2組序號」可免費換新
快訊／台北車站落軌！　女無生命跡象
臉書PO「比YA照片」　她400萬保險金沒了
快訊／新台馬輪撞船！　小船整艘沉沒
家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民吵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

長輩常把「這7字」掛嘴邊　一票聽完超有感：是真的，只是你不信

小學生一堆在用「LINE」　媽慌：該幫孩子辦嗎！家長吵翻

認愛「迪化街名門前媳婦」！作家H曝沉默多日原因：莫名的壓力

家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民一看吵翻了

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

鎮靜舒眠白內障手術　減低不安感...術後不需住院

嘉義70年玉山旅社求售！　受火災波及整復無下文...喊價2200萬

好市多買味噌湯…「開了個盲盒」會員傻了！一票驚喜：更好喝

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

長輩常把「這7字」掛嘴邊　一票聽完超有感：是真的，只是你不信

小學生一堆在用「LINE」　媽慌：該幫孩子辦嗎！家長吵翻

認愛「迪化街名門前媳婦」！作家H曝沉默多日原因：莫名的壓力

家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民一看吵翻了

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

鎮靜舒眠白內障手術　減低不安感...術後不需住院

嘉義70年玉山旅社求售！　受火災波及整復無下文...喊價2200萬

好市多買味噌湯…「開了個盲盒」會員傻了！一票驚喜：更好喝

廖先翔控賴品妤父親「綠電超級門神」　綠黨團：廖父貪污被判6年

兒失聯母急找人！車停無人暗巷嚇一跳　因低血糖冒昏倒急搶救

麻衣離婚後首露面！全白洋裝「貴婦造型」現身

陸「囤鹽潮」導致食鹽漲價！官方警告：加大執法力度、嚴查囤積

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

輪椅網球國手目標巴黎帕運！拍影片募資盼更新輔具

婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

2023台灣國際熱氣球嘉年華　8／24熱氣球光雕照亮知本溫泉

獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

失婚少婦迎第二春！郭雪芙穿白紗甜吻　幸福表情藏不住

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「關鍵時間」

蘇拉下周「回馬槍」！不排除下周二發海警　最新路徑曝　　

蘇拉侵台機率攀升！專家曝「走法對台灣非常不友善」　影響恐達3天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面