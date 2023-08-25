鎮靜舒眠白內障手術　減低不安感...術後不需住院

▲白內障患者可以透過新式的舒眠鎮靜麻醉技術減低手術不安感 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據衛福部統計，109年度因白內障相關疾病就醫人數已達約110萬人，且有逐年增加的趨勢，是目前老年人視力模糊最常見的原因之一，白內障常見的症狀有視力模糊、視野變暗、畏光、流淚、看東西有疊影或多重影像、對色彩明暗以及深淺的辨別能力降低等，都是常見的症狀，經常造成生活上的不便。白內障主要由於正常老化導致眼睛內的水晶體混濁所引起，但也有其他高風險因子會加速白內障的生成或進展，例如高度近視、長時間曬太陽、或是長期服用類固醇藥物等。

嘉義長庚眼科陳慶隆醫師說明，白內障可以藉由手術讓病患重新恢復視力，不過傳統上所使用的局部麻醉手術過程對於容易緊張的病患卻是相當煎熬。有些病患甚至會產生心理恐慌及幽閉恐懼，無法配合醫師的指示而導致手術無法進行，目前嘉義長庚醫院已導入新式的舒眠鎮靜麻醉技術，用於白內障手術已逾廿例，病患滿意度相當高。

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嘉義長庚麻醉科吳憬全主任表示，有別於傳統的全身麻醉需要進行侵入性的氣管內插管動作，舒眠麻醉採用迅速且強效的單一藥物，由靜脈給予適當安全劑量的鎮靜藥物，讓患者能快速進入舒眠狀態，過程無須插管，事後也不會有噁心、嘔吐等全身麻醉常見的副作用。

▲嘉義長庚眼科陳慶隆醫師。（圖／嘉義長庚醫院提供）

吳憬全主任進一步表示，舒眠麻醉由麻醉科專科醫師親自執行，採用全靜脈標靶給藥，過程中藉由麻醉深度腦波監測儀觀察腦電波變化來調整麻醉藥劑量，以最少的鎮靜藥物達到最佳的效果，除了防止麻醉藥物使用過量之外，也能確保手術及鎮靜過程的安全，接受鎮靜舒眠的患者，在手術過程中皆處於淺睡狀態，手術後患者不需要住院，當天便能離院返家休息。

嘉義長庚眼科陳慶隆醫師指出，當視力惡化時，一定要找眼科醫師詳細檢查原因，平時多注意保養，注意陽光的防曬，並定期檢查。萬一需要手術，應該根據個人眼睛的狀況和自己的生活習慣與眼科醫生師進行充分討論，以取得較佳的治療效果。