嘉義市「小城風味實驗計畫」　推期間限定特調咖啡+特製餐點

▲▼ 嘉義市政府「小城風味實驗計畫」串聯在地咖啡及美食名店 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府「小城風味實驗計畫成果發表會」攜手在地名店「國王蝴蝶咖啡」與「穀谷」，擴大串聯對象，邀集43 間不同樣態的在地餐飲店家，從風土、生活、歷史、地景等四大創作路徑發想，打造期間限定的「嘉義特調」咖啡與「嘉義特製」餐點，為「嘉義風味」開啟更多想像空間。林瑞彥副市長也到場聆聽各風格店家主理人的創意發想，以舌尖的創新行動，串聯起整座城市的大型實驗計畫，創出獨「嘉」的未來式！

林瑞彥副市長表示，嘉義市好玩、好買，還有好吃的美食，越來越多風格獨具的店家，帶著主理人的好品味，隱身於街頭巷尾，此次計畫邀集各店家共同探尋嘉義市在地風味，透過彼此分享交流，為民眾開啟另一種感受城市的途徑。謝謝各店家熱烈響應，再次為嘉義市開啟新的飲食風貌，以創意研發屬於自己的餐點，轉譯城市的底蘊與生活風格，帶領我們走進街巷，細細品味這迷人的城市，也創造地方的共榮、共好，讓城市能永續發展。

智慧科技處表示，2022年嘉義市政府辦理「小城咖啡實驗計畫」，號召臺北、嘉義逾20家獨立咖啡店，演繹自己心目中的嘉義風味。今年，延續共創精神，再度推出「小城風味實驗計畫」，透過串聯在地店家，以創新行動共同探尋嘉義的在地風味，也讓人們藉由味蕾的探索重新觀看嘉義市，對這座城市的飲食文化有更新穎、多元的想像，邀請你一起來感受「嘉義式」的生活風格。

店家以嘉義特色飲食火雞肉飯、白醋；流傳許久的特色茶飲「金甘茶」、在地名產鳳梨、梅子；或是取陳澄波畫作意象、中央噴水池圓環、射日塔等知名地景為靈感，創作出嶄新飲品、餐食品項，喚起在地人共鳴，在為期一個月研製過程中，店家費盡心思創作，因此有新契機觀看自己所處的城市，思索在這片土地的風味究竟有哪些。

嘉義市是一座富有各樣美食的人文城市，今年響應店家運用更多元的在地物產與嘉義特色，不僅在不同風味的組合上令人驚喜，也大大拓展了大家對於這些常見食材既有的想像。此次共有國王蝴蝶咖啡、穀谷、Evie’s Café 伊米咖啡、Mokusho 木商珈琲、木更 Mugeneration、仨丘珈琲 Sachuu cafe、卓武咖啡、明明咖啡、峇曼製甜所 PAMAN JERRY、美好咖啡、嘉義－秘氏咖啡、秘密客咖啡、嚮日咖啡 Sunward Coffee、堀川茶事、菓桔、二屾 Ershen、BES coffee、好好家慢熟咖哩、起風、湯城鵝行、嘉義3分甜紅豆餅、嘉義人綠豆沙飲品x雲朵鬆餅、CASA、Hit Cat Café、日安靜好早午餐、常常 The Frequent.、對摺披薩 The Fold Pizza、餘 yu、靛製所甜點工作室、Haritts、T.M.D、双川製麵、心晴 日式定食專売、玖零甜食所、良好卵形燒、兩顆蛋、初心者肉舖、花淺蔥 Brunch Osteria、阿榮師啤酒鴨 中正門市、巷內好炒、拾間、樂食沛 Recipchen、蔬盈市場火鍋等 43 家特色店家共襄盛舉，公私部門一同協力，以風味詮釋當代嘉義的風土與創新。

除了今日一次公布逾40家嘉義餐飲名店的研發成果，也邀請Instagram人氣攝影創作者Ms.kuishinbou以鏡頭記錄各店家創作的「嘉義特調」、「嘉義特製」，歡迎民眾8月22日至9月20日造訪分別位於嚮日咖啡 Sunward Coffee、拾間、起風及 Hit Cat Café 的「小城風味實驗計畫」特展，深入了解眾店家的創作理念及研發成果。接著更不妨於各響應店家索取由新銳插畫家 Shao Yu Chen 操刀的限量集章地圖，並到每家響應店家實際品味，每消費一杯／份「嘉義特調」或「嘉義特製」便可集 1 點，集滿 25 點、 30 點、 35 點及全數集完可分別換取限量好禮，獎品送完為止。欲知更多最新活動內容，敬請持續關注「嘉義市政府智慧科技處」臉書粉絲專頁、IG「youth.soul.lab - 有事青年實驗室」、「平凡嘉義」粉絲專頁。