新北無業男搶金飾變裝逃亡！找友幫銷贓...害他持毒也被逮

▲警方找回被搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區重陽路四段一家貴金屬加工廠，21日遭王姓男子持刀闖入，搶走價值15萬元金飾，得手後騎贓車逃逸，過程中還變裝改搭小黃及捷運，企圖製造斷點，警方不到5小時就逮補歸案，王落網後表示，因為無業又缺錢才會犯案，得手2萬多元還沒花就被抓。而王逃亡時頻找朋友聯繫回收商，導致朋友也因為持有海洛因及安毒被逮，警方偵訊後將2人分別依強盜、毒品罪移送偵辦。

21日下午2時許，43歲王姓男子闖進三重區重新路四段一家貴金屬加工廠，隨即手持水果刀搶走5條金項鍊、3只戒指及1條金手鍊，61歲蔡姓老闆要阻止忌憚他手中刀械，仍被搶走15萬多元的金飾，王男得手後騎著偷來的贓車逃逸。

▼王男找宋男協助銷贓害他被抓到藏海洛因及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重警分局獲報立即成立專案小組，經調閱王男逃逸方向相關監視器，發現他騎乘贓車先往台北市移動，到北平東路華山公園丟棄，再轉搭捷運往中和，隨即攔了2部計程車被拒，最後跳上了一部計程車，還向司機說「我趕時間」，途中變裝換了長褲，卻沒換上衣跟鞋子，成為警方破案關鍵，最後搭到板橋中正路找48歲宋姓男性友人。

宋男給了王貴金屬回收商電話，約他到宋男住所交易，15萬多元的金飾僅賣了2萬多元，但錢還沒花，警方已經循線找到他，當場將他壓制逮補，隨後更在宋男身上起獲毒品海洛因及安非他命，警方事後也聯繫回收商找回賣掉的金飾，他也喊冤不知道王男賣他的是贓物。

有毒品、搶奪及詐欺前科的王男落網後表示，一個多月前曾去三重這家貴金屬工廠消費，見老闆年邁可欺，現場地形也仔細觀察過，因近日無業又缺錢花用，才會起強盜念頭，警訊後分別將他及宋男依強盜罪及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▼王男狼狽落網 。（圖／記者陳以昇翻攝）