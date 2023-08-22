　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北無業男搶金飾變裝逃亡！找友幫銷贓...害他持毒也被逮

▲▼警方找回被搶的金飾，王男找宋男協助銷贓害他被抓到藏海洛因及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方找回被搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區重陽路四段一家貴金屬加工廠，21日遭王姓男子持刀闖入，搶走價值15萬元金飾，得手後騎贓車逃逸，過程中還變裝改搭小黃及捷運，企圖製造斷點，警方不到5小時就逮補歸案，王落網後表示，因為無業又缺錢才會犯案，得手2萬多元還沒花就被抓。而王逃亡時頻找朋友聯繫回收商，導致朋友也因為持有海洛因及安毒被逮，警方偵訊後將2人分別依強盜、毒品罪移送偵辦。

21日下午2時許，43歲王姓男子闖進三重區重新路四段一家貴金屬加工廠，隨即手持水果刀搶走5條金項鍊、3只戒指及1條金手鍊，61歲蔡姓老闆要阻止忌憚他手中刀械，仍被搶走15萬多元的金飾，王男得手後騎著偷來的贓車逃逸。

▼王男找宋男協助銷贓害他被抓到藏海洛因及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方找回被搶的金飾，王男找宋男協助銷贓害他被抓到藏海洛因及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重警分局獲報立即成立專案小組，經調閱王男逃逸方向相關監視器，發現他騎乘贓車先往台北市移動，到北平東路華山公園丟棄，再轉搭捷運往中和，隨即攔了2部計程車被拒，最後跳上了一部計程車，還向司機說「我趕時間」，途中變裝換了長褲，卻沒換上衣跟鞋子，成為警方破案關鍵，最後搭到板橋中正路找48歲宋姓男性友人。

宋男給了王貴金屬回收商電話，約他到宋男住所交易，15萬多元的金飾僅賣了2萬多元，但錢還沒花，警方已經循線找到他，當場將他壓制逮補，隨後更在宋男身上起獲毒品海洛因及安非他命，警方事後也聯繫回收商找回賣掉的金飾，他也喊冤不知道王男賣他的是贓物。

有毒品、搶奪及詐欺前科的王男落網後表示，一個多月前曾去三重這家貴金屬工廠消費，見老闆年邁可欺，現場地形也仔細觀察過，因近日無業又缺錢花用，才會起強盜念頭，警訊後分別將他及宋男依強盜罪及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▼王男狼狽落網 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重貴金屬加工廠遭搶，搶匪5小時落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
友人送糖「越含越大」！他吐掉一看炸青筋　網驚：超可怕
獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！　老闆發聲了
快訊／北捷文湖線恢復正常營運！
快訊／家長跳腳！北市國高中職「晚1周放寒假」　蔣萬安回應了
快訊／松山機場漏水！　部分航班受延誤
陳盈潔「中風半年沒說話」明天入獄　家屬發聲了
恐怖大雷雨！　網驚：七夕很多人亂發誓
快訊／新北貧母悶死6歲兒　國民法官審理判16年5月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕　同行友人火辣入鏡

高雄女「冥紙+令符」點檸檬愛玉　一句「這可以用」害女店員腿軟

快訊／台南安平觀夕平台驚見浮屍　卡消波塊撈起已面目全非

獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！老闆身心俱疲：像經歷4次疫情

狂辦門號鑽驗證漏洞！6600蝦皮錢包助詐團坑騙　紅髮主嫌落網

快訊／打瞌睡出事了！小貨車撞分隔島駕駛雙腳夾困...撞擊畫面曝

銀行內鬼正面曝！疑開後門助詐團洗錢　獲交保「急跑奔離」地檢

國6國姓段4年7人墜橋亡！鄉親不安...立委盼增設圍籬、防護網

彎道超車！22歲學霸警去年警專畢業　今年就通過三等特考

沒錢也免入牢蹲！士檢社勞人「清水溝倒垃圾」　訪查all pass

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕　同行友人火辣入鏡

高雄女「冥紙+令符」點檸檬愛玉　一句「這可以用」害女店員腿軟

快訊／台南安平觀夕平台驚見浮屍　卡消波塊撈起已面目全非

獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！老闆身心俱疲：像經歷4次疫情

狂辦門號鑽驗證漏洞！6600蝦皮錢包助詐團坑騙　紅髮主嫌落網

快訊／打瞌睡出事了！小貨車撞分隔島駕駛雙腳夾困...撞擊畫面曝

銀行內鬼正面曝！疑開後門助詐團洗錢　獲交保「急跑奔離」地檢

國6國姓段4年7人墜橋亡！鄉親不安...立委盼增設圍籬、防護網

彎道超車！22歲學霸警去年警專畢業　今年就通過三等特考

沒錢也免入牢蹲！士檢社勞人「清水溝倒垃圾」　訪查all pass

大霈爽喊「談戀愛好過癮」！林美秀當媽坐原地「當評審檢查」

徐耀昌退國民黨還暗批侯　李德維：2020反而郭台銘重大打擊韓國瑜

食腦蟲奪命成懸案！地下室積水驗「陽性」又無風險　疾管署解釋原因

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕　同行友人火辣入鏡

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

高雄女「冥紙+令符」點檸檬愛玉　一句「這可以用」害女店員腿軟

獨家／陳宥心女兒周歲辦趴　「半夜寫小本本」傳家

Q2財報還沒交！　中福、昇華最快11／20下市

吳姍儒慘遭炎亞綸「已讀不回」！　揭私下互動：我可以體諒

長榮787-10今「首航羽田」　遇暴雨延後45分！新機亮點曝

社會熱門新聞

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

23歲女騎士對撞計程車　傷重不治

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

雲林婦闖紅燈遭撞飛　頭顱骨折慘死

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠慘死

領10萬竟有59張玩具鈔　苦主枕邊人掉包

闖紅燈行人vs.超速騎士　結果出爐

蘿拉違停被警聞到這一味　判刑2個月

台大實驗室爆炸瞬間曝光！　鏡頭遭橘紅烈焰吞噬

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

女行員扮詐團內鬼　檢警調再搜3分行聲押1人

更多熱門

相關新聞

慢了一步！韓銀行搶匪「成功出境」抵越南

慢了一步！韓銀行搶匪「成功出境」抵越南

南韓大田18日發生銀行勒贖搶案，一名戴著安全帽的男性闖入銀行後噴灑滅火器、持兇器威脅銀行職員，從中得手近4000萬韓元，之後他騎乘摩托車、多次變更路徑逃跑，最終成功出境抵達越南，目前南韓警方透過國際刑警組織向越南取得聯繫。

迪化街老宅遭竊　毒蟲認了：本來想偷骨董保險箱

迪化街老宅遭竊　毒蟲認了：本來想偷骨董保險箱

15萬贓物消失！男持刀搶金飾加工廠　身上搜到毒品

15萬贓物消失！男持刀搶金飾加工廠　身上搜到毒品

獨／持刀匪強劫金飾加工廠　「3工具+5斷點」曝光

獨／持刀匪強劫金飾加工廠　「3工具+5斷點」曝光

駕駛拒檢狂飆！警攔下查扣毒品再開5張罰單

駕駛拒檢狂飆！警攔下查扣毒品再開5張罰單

關鍵字：

三重強盜金飾毒品斷點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面