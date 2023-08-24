藍營5小雞「同框郭台銘」掛看板　急喊冤：唯一支持侯友宜

▲國民黨立委參選人同時跟郭台銘、侯友宜掛競選看板。（圖／謝克洋臉書）



記者賴文萱／高雄報導

永齡基金會創辦人郭台銘是否參選總統備受關注，但高雄街頭卻出現他與國民黨高雄立委參選人合體的競選看板，引發熱議。對此，國民黨高雄市黨部今（24）日下午召開記者會喊冤，5名候選人包含曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、李明璇強調，事前毫無所悉，也重申團結堅定唯一支持侯友宜。

針對高雄街頭出現郭台銘與國民黨提名候選人合體看板一事，市黨部主委黃昭順下午與立委參選人曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、李明璇共同召開記者會澄清，強調事前毫無所悉，身為黨員及黨提名的候選人，一定是力挺黨的候選人。

▲▼國民黨市黨部主委黃昭順及立委參選人曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、李明璇共同召開記者會說明，唯一支持侯友宜。（圖／記者賴文萱翻攝）

第二選區立委參選人曹桓榮表示，凝聚最大力量下架民進黨是我們共同的目標與方向，也感謝所有好朋友給予支持，身為黨提名的候選人，堅定團結唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜是不容改變與質疑的。他強調，對於被合體的看板自己不知情，也呼籲所有藍軍能夠盡速歸隊，共同打拚，為下架民進黨努力。

第四選區立委參選人陳若翠表示，身為黨員及黨提名的候選人，一定是力挺黨的候選人，陳若翠指出自己的定裝和主視覺都還在設計，對於看板被合體完全不知情，陳若翠也再次強調，團結唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜的決心，無庸置疑。

第五選區立委參選人黃柏霖則說，在8月初就最先上架與總統候選人侯友宜的合體大看板，堅定支持黨的總統候選人侯友宜當然是一定的，針對被上架看板無從所悉，也是看到新聞才知曉，再次重申全力唯一支持侯友宜。

▲▼國民黨高雄市黨部召開記者會喊冤，5名候選人包含曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、李明璇強調，事前毫無所悉。（圖／記者賴文萱翻攝）

第六選區立委參選人陳美雅強調，團結贏得勝選，國民黨要爭取席次最大化、總統要勝選是大家共同的願望，她指出，高雄長期被民進黨把持，沒辦法為人民發聲，希望所有正義的力量能夠相挺。

她歡迎任何來自各方的力量支持她揭弊打貪進入立法院，最後再次強調，對於看板被合體自己毫不知情，身為黨團總召也是黨立委提名人一定全力支持侯友宜不會改變。

▲李明璇笑說照片也不挑好看一點，但對於被合體看板自己真的不知情。（圖／記者賴文萱翻攝）

第八選區立委參選人李明璇直言，對於被合體看板自己真的不知情，笑稱照片也不挑好看一點，但對於來自各方的力量與支持都很歡迎。她說，身為黨的發言人也是立委提名人，堅定唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜，是在場每一位同志的共識。

市黨部主委黃昭順表示，今天的事件非常清楚，今日上架的看板，我們的候選人完全毫不知情，確實造成很大的困擾，但相信我們的候選人唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜。她也呼籲在野力量與藍軍的夥伴盡快歸隊，團結一心，才有力量下架民進黨，共同為政黨輪替打拼，為中華民國、為台灣人民更好的未來一起努力。