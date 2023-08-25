史上最強「護國防護罩」　台灣4年閃過95個颱風！白鹿成傳說原因曝

▲201911號輕颱白鹿成傳說。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

台灣位處西太平洋颱風路徑侵襲前緣，近年卻猶如上了「護國防護罩」，完全沒有一個颱風登陸，總上一個登陸的已經是2019年8月24日的「白鹿」颱風，從屏東侵襲台灣，如今正好滿4年，統計這1460天來，台灣共閃過了95個西北太平洋生成的颱風，幾乎可說是歷史最久的「百颱不侵」，去年（2022）更創下史上最晚發布颱風警報的紀錄。

全球每年約有80個颱風生成，其中以西北太平洋及南海地區生成的颱風最多也最強，中央氣象局指出，西北太平洋的颱風主要受太平洋副熱帶高壓環流所導引，多以偏西路徑移動，但到達台灣或菲律賓附近時，常常會落在高壓邊緣，所以路徑變化多端，分為轉向東北、繼續向西或停在原地或打轉。

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▲白鹿之後台灣4年沒有颱風登陸。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



氣象局統計，1911至2021年這110年以來，共371個颱風侵襲台灣（有災情），包含 188個登陸台灣，從東岸宜蘭至花蓮間登陸次數最多，有41個，台灣西北沿岸從來沒有颱風登陸。自1958年有正式颱風紀錄以來，64年來沒有颱風登陸的年份共10年，只有1972到1973年曾連續2年沒有颱風登陸；如今距離上一次2019年編號11號的「白鹿」 颱風登陸屏東，已經整整4年沒有颱風登陸，是觀測紀錄史上首次發生。

氣象局指出， 2022年連續3年受反聖嬰現象發展，赤道西太平洋及印度洋海溫偏暖，使得太平洋高壓偏強，且位置更偏西，都導致西北太平洋颱風季的季風槽偏弱，颱風生成個數偏少，容易導致颱風直接侵襲台灣機率下降，紀錄不斷被延續。日本NHK去年也曾統整過近3年颱風路徑圖，分析台灣夾在颱風兩條路線中間，完美躲過所有颱風直撲侵襲。

不只如此，氣象局也統計，2022年7、8月颱風偏少，整個暑假竟然都沒有颱風接近台灣，到了9、10月卻像趕進度一樣接力冒出來，直到9月2日才發布年度第一個颱風警報，創下史上該年度最晚發布海上颱風警報的紀錄。

▼2022年也創下史上最晚發布颱風警報的紀錄。（圖／中央氣象局）



氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，8月24日跟好是沒有颱風登陸台灣滿4年，這些日子總共閃過了95個颱風。上一個是2019年的白鹿颱風，自此後颱風登陸台灣漸漸成為傳說，且因為颱風的命名是各國輪流，再45個颱風就會回到「白鹿2世」，明年有機會達成，前提是這45個台灣依然錯過。

根據氣象局「颱風資料庫」資料，201911號的「白鹿」颱風（Bailu）從菲律賓東方海面生成後，向西北移動朝巴士海峽方向接近，2019年8月24日下午1時於屏東滿州附近登陸，4時許於高雄楠梓附近出海，當時花蓮、屏東出現超大豪雨，全台1死9傷。之後2019年的18個颱風、2020年23個、2021年22個、2022年25個、2023年至今7個（不包含跨洋朵拉、剛生成的蘇拉），共有95個編號命名颱風都閃過。

▼北太平洋西部颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

