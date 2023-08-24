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不捨乳癌術後胸變形！企業研發「輔助醫療衣」　贈花蓮門諾15套

▲芙爾摩莎執行長林讌庭（右二）捐贈門諾醫院15套術後醫療衣。（圖／門諾醫院提供，下同）

芙爾摩莎執行長林讌庭（右二）捐贈門諾醫院15套術後醫療衣。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院獲贈15件乳癌術後輔助醫療內衣，將提供有需求的弱勢病友使用，首位穿戴約2個月的43歲溫小姐23日出席捐贈活動，感謝癌症資源中心、捐贈廠商以及喜樂姐妹會在她治療期間給予的無限支持，協助她走出陰霾積極抗癌，如今還擔任醫院志工，要把愛的力量傳遞給更多人。
 
門諾醫院癌症資源中心與喜樂姐妹會長期合作，透過舉辦抗癌分享講座，鼓勵乳癌病友正向面對病痛，受惠人數高達上百人，今年6月在資深媒體人林筠騏的引薦下，獲贈IMOSA芙爾摩莎公司15件乳癌術後衣，提供弱勢病友使用，今天(23日）舉辦捐贈儀式，會後還安排纏繞畫創作，吸引30多人共襄盛舉。

▲芙爾摩莎執行長林讌庭（右二）捐贈門諾醫院15套術後醫療衣。（圖／門諾醫院提供，下同）

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乳癌術後醫療衣15套，市值超過12萬元。
 
43歲病友溫小姐，今年4月中在洗澡時發現右邊乳房疑似有硬塊，隨即至門諾醫院就醫，經檢查確診乳癌第3期，腫瘤達2點多公分還擴散至淋巴，6月初開刀，術後隔2天，癌症資源中心便提供她一套術後衣穿戴，改善傷口疼痛，並在喜樂姐妹會陪伴下，逐漸敞開心胸。
 
「穿上了術後衣感覺就像沒有開刀的樣子，不僅包覆性好，感到很舒服，也多了一份安全感！」溫小姐說，得知罹癌時內心惶恐，感謝門諾醫護團隊及喜樂姐妹會的陪伴，幫助她走出陰霾。尤其開刀後，癌症資源中心立即提供廠商捐贈的術後衣讓她穿戴，幫助減緩傷口的疼痛，讓她非常感動。並表示除了會積極治療與追蹤，她也會擔任醫院志工，要用行動傳遞這份愛。

▲芙爾摩莎執行長林讌庭（右二）捐贈門諾醫院15套術後醫療衣。（圖／門諾醫院提供，下同）

溫小姐說 ，穿上了術後衣感覺就像沒有開刀的樣子，不僅包覆性好，感到很舒服。
 
IMOSA芙爾摩莎執行長林讌庭說，這套術後衣在醫師建議下，以病人化療、放療及手術需求為設計，還採用台灣最好的紡織功能，朝醫療機能內衣研發打造，並獲得衛福部醫療器材許可證，為秉持回饋社會理念，同步捐贈給弱勢病友使用，只要經醫護人員評估需求，就會提供給弱勢姐妹穿戴，盼能給予最好的術後照護。

▲芙爾摩莎執行長林讌庭（右二）捐贈門諾醫院15套術後醫療衣。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院致贈感謝狀。
 
林筠騏分享，林讌庭從小在母親經營50多年的菜市場內衣店長大，看到許多罹癌婦女在老舊內衣中，為讓術後胸型好看，塞入報紙、襪子填充，這份不捨萌生要研發適合癌友們穿戴的內衣，因此在商業營運下投入公益，只要弱勢婦女有需求，就會親自將術後衣送過去，期望透過自己的影響力，也協助她將這份善心送出去，讓更多人感受到愛的服務。
 
門諾醫院副院長游冬齡說，乳癌是女性健康重要議題，目前整體治療成效良好，鼓勵乳癌患者不要氣餒應積極治療，術後因拿掉部分淋巴結，手通常會腫脹，但穿戴術後衣能夠有助改善並舒緩疼痛，感謝捐贈廠商的美意，讓弱勢患者也能美麗的走出去，忘掉罹癌憂愁，提高生活品質重新擁抱人生。
 

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