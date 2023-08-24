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金磚國家確定擴大！邀請伊朗、沙烏地等6國加入　明年元旦生效

▲▼金磚國家成員國，由左至右分別是巴西總統魯拉、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪與俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲金磚國家成員國，由左至右分別是巴西總統魯拉、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪與俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家（Brics）正在南非舉行峰會，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）宣布，金磚國家將邀請包含沙烏地阿拉伯、伊朗在內等6國加入，成員國資格將從2024年1月1日生效。

根據CNN、路透社報導，瑪佛沙24日宣布，「我們已經決定邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國成為金磚國家的正式成員，成員國資格將從2024年1月1日生效。」

金磚國家22至24日於南非約翰尼斯堡舉行峰會，其中擴大金磚國家是這次議程的首要議題，雖然巴西、俄羅斯、印度、中國和南非都公開表示支持要擴大成員國，但領導人之間是前對於擴大程度上存有分歧。

儘管中國試圖領導金磚國家擴張的力量，巴西和印度等其他金磚國家一直有所抗拒，例如巴西擔心集團加速擴張可能會削弱巴西在金磚國家和全球的影響力，印度則擔心金磚國家成為中國的傳聲筒。

對於此次邀請6個國家加入，中國國家主席習近平表示，金磚國家都是「具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任」，這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，「進一步壯大世界和平和發展的力量」。

►習近平金磚峰會講話　呼籲金磚各國「反對脫鉤斷鏈」
►南非高規格接待習近平　兩國簽訂25合作文件「深化一帶一路」
►金磚國家集團可能擴大　恐影響世界地緣政治

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