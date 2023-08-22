叫Uber「我去買個飲料」運將點頭！他5分鐘後折返氣炸　網卻不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前叫Uber，在車子抵達後，他將個人物品放後座，並告知「我去買個飲料」，而司機則點頭說好，沒想到他買完折返後，運將早已開走，害他還特地搭車去取回物品，氣得他向客服投訴。不過，網友們看完卻不挺，吐槽「想也知道不是第一次這樣幹了，典型的別人的時間都不是時間。」

網友昨在「爆廢1公社」發文抱怨，「不是吧！車來時我把東西放後座，跟司機講我馬上回來，司機說好後我就去買個飲料，前後不到5分鐘，就把我東西載走，還要我花錢搭車，花時間去警廣取回遺失物。」

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事後，他投訴該名司機，而客服則回應，「得知您有這樣的體驗，我們感到過意不去。經與相關單位審慎討論，我們已協助將行程費用調整為0元，款項與行程費用明細更新作業，預計要3-5個工作天，再麻煩您屆時進行確認。請您放心，我們已協助向負責團隊回報您遇到的情況，並會追蹤職業駕駛的服務情況。」

▲客服致歉並退款。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO也氣憤強調，「重點是我有跟司機知會一下，對方還點頭說要等我啊！」然而，大票網友卻不以為然，紛紛回應「搭車前就要買好了，不是搭車到一半才去買，別人的時間不是時間？」「先說說上車位置能不能長時間停車，為了等你被檢舉，這單是我也不賺」、「東西買好再叫吧」、「紅線的話不要說5分鐘，連5秒都不行好嗎」、「罰單你要出嗎？」「原來5分鐘叫做馬上」。

還有同行無奈透露，「上次我等過說5分鐘，結果是20分鐘，還好我有說要先按表，才要等」、「現在都不等了，到點沒見乘客，電話不接，直接放棄，因為有很多魔人虎視眈眈，政府沒給計程車合法的上下客地點，每上下一個乘客，都處於被檢舉的風險中」。