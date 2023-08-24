獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀！鐵製辦公桌成蜂窩　營業處回應了





▲台電某區營業處一正妹女主管，情緒失控在辦公室揮鐮刀狂砍同仁辦公桌。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

台電公司某區營業處日前爆發一名正妹女主管在上班時間無故抓狂爆走，居然在辦公區域抽出鐮刀狂砍特定員工的辦公桌，根據畫面顯示，員工的辦公桌被砍得刀痕累累。對此，該區營業處證實確有此事，為了安全起見，已將相關員工調離原辦公室，採取不同處所辦公保護雙方安全，台電也將啟動調查程序，避免主管失控揮鐮刀情況再度發生。

台電公司某區營業處指出，該處某科室一名女姓主管，本月初因情緒不佳，趁辦公室無其他同事在場時，拿鐮刀狂砍辦公室內其他下屬的辦公桌，造成兩張辦公桌穿刺刀痕累累，被毀損辦公桌的同仁，事後目擊也嚇一大跳。





該區營業處獲知公物遭破壞，已啟動不法侵害調查程序，並將被害同仁調離原辦公場所。台電會審慎處理該案之職場不法侵害事件，並提供當事人所需諮商資源，協助同仁調解職場相關爭議事件。

台電指出，將持續關切同仁於生活、情緒上遭遇之困境，並提供必要之協助，盼遏止類似事件再度發生。該區營業處表示，該名女主管已向身心科目就診尋求輔導，並循醫師指示服藥，失控狀況已有效控制。





台電調查研判，8月事發當日，女主管可能因家庭因素或工作壓力導致情緒不穩情形，獨自於辦公室揮舞鐮刀毀損同仁辦公桌行為，屬意外突發事件，且現場未有其他同仁在場，該名女主管後續並已向辦公室同仁致歉。





台電公司該區業處強調，呼籲民眾切勿對外散布不實內容，甚至是將當事人肖像外流，可能會對當事人造成二次傷害。目前已將辦公桌遭攻擊的同事與女主管調離，避免類似情緒失控情況再度發生。

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