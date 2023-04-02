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社會 社會焦點 保障人權

正宮崩潰！老公隨身碟驚見神秘檔案　竟是和女主管259段激情影像

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲禮儀公司女主管和已婚男下屬留下大量激情影像。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名董姓禮儀公司女主管和已婚的湯姓男下屬過從甚密，兩人打得火熱、四處留情，還拍下大量影片和相片「留念」，不料存在USB裡的259段影像被湯男的王姓妻子意外發現，王女氣得提告求償100萬元，董女辯稱不知道湯男已婚，但法官查出，王女在臉書分享懷孕生子的喜訊時，董女曾留言「帶來給我照顧！你們去約會啦」，認定董女早知道湯男有老婆小孩，因此判賠償王女30萬元。

王女提告指出，她和湯男是在2015年結婚，2016年湯男到禮儀公司上班，董女就是湯男的主管，而她自己在懷孕期間也曾到該禮儀公司擔任行政助理，而與董女共事，董女也曾到他家作客過，沒想到她2021年8月間，打開湯男工作用USB隨身碟，竟赫然發現發現有一個「奇怪」的資料夾，打開後竟發現有湯男和董女的大量性愛自拍照片與影片，共259個檔案，她才知道董女和湯男早在2016年就「在一起」了，因此求償100萬元。

董女則辯稱，她和湯男並非同一家禮儀社的員工，也沒有到湯家去作客過，而親密的相片和影片則是她和湯男在2016年7月16日至2017年2、3月間交往所拍攝，後來兩人分手後就沒有交集，質疑照片的日期真實性，而且她也不知道湯男早有家室，就算她和湯男發生性行為，也不算侵害「配偶權」。

法官勘驗王女提出的性愛相片和影片後，發現都非常清晰而無變造、而且拍到兩人的面貌，因此確認湯男和董女的確有發生性行為。

至於董女否認知情湯男有家室的部分，法官也發現王女2016年10月29日曾在個人臉書專頁發文抒發其結婚生女成為人母之心情時，董女在該臉書文章下方留言回覆「帶來給我照顧！你們去約會啦」，因此認定董女早知道湯男有老婆小孩，因此判董女應賠償正宮王女30萬元，全案可上訴。

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