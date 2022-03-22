單身女主管「約吃晚餐」討論公事　小鮮肉怕爆！眾羨：不想努力了

▲40歲女主管約他吃晚餐討論專案。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，日前女主管把他叫進辦公室問「明天晚上有空嗎？」訂了餐廳要找他討論專案，並答應讓他報加班，話講到一半還默默抓了一下他的手，他覺得很奇怪，明明在辦公室就可以討論，女主管卻堅持要去餐廳，詢問大家逃跑的方法。貼文一出，就有網友羨慕直呼「吃完這一餐，以後就不用努力了」。

原PO在Dcard上發文，昨（21）天下班時被女主管叫去辦公室，表示有個專案要跟他確定，還訂了餐廳一起吃晚餐，他困惑表示「為什麼不在辦公室討論？」女主管則回「啊就順便吃個飯不行喔，怕你肚子餓」，話講到一半時，女主管還裝作若無其事抓了一下他的手。

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他透露，今年28歲，「自認不高不帥，但公司男女比1比4左右，可能才因此被盯上」，而女主管今年40歲，沒有交過男朋友，「保養和穿搭看起來像55歲，身高減體重不到90」，女主管的舉動讓他很害怕，甚至還萌生想離職的念頭，「跪求推掉這次吃飯的方法」。

▲原PO害怕到想離職。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他強調，「不是只有吃飯這麼簡單」，有一次他在公司加班比較晚走，女主管就說要開車送他回家，他當時有推辭，但對方很堅持，「還好我當時只讓她載到捷運站出口，後來我都盡量準時走，沒想到今天還是被抓到」。

貼文一出，有網友笑說，「吃吧！吃了以後你在公司就順了」、「是我就吃了，吃個整天也沒關係」、「跟他說，阿姨我不想努力了」、「年少不知阿姨好，誤把少女當成寶」、「飛黃騰達的時候到了」、「笑死，菜鳥看到的是40歲的阿姨，我看到的是置產信義區的大好前程」、「10年後坐擁豪宅和賓利的你，會感謝今天的自己有去赴約」。