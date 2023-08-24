快訊／聲援賴品妤！　民進黨批記者不當接觸：貼身騷擾慣犯

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，不慎絆到差點跌倒，但她當下認為自己被記者撞到，氣憤大吼「為什麼要撞人」、「你是哪家記者」、「叫警察來」，引發輿論譁然。民進黨發言人卓冠廷批評，特定媒體記者惡意貼身騷擾、肢體接觸，已是慣犯，令人遺憾。

賴品妤稍早透過臉書指控，「剛才在完全無關的醫療記者會現場遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地，東西也灑了一地」，請問中天新聞，下一周她還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？

對此，卓冠廷表示，媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡，但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，民進黨深表遺憾。

卓冠廷表示，賴品妤稍早以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，但會後遭特定媒體追訪，媒體雖代表第四權進行監督，但特定媒體卻針對所設定議題不斷重複追問，賴品妤過程中已多次重申相關問題皆已公開回應，該名記者仍進行騷擾及不當肢體接觸，已是慣犯，令人遺憾。