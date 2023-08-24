500kg輪胎拆路邊待修！父子檔「1分鐘偷走」　遭逮辯：影響交通

▲500公斤重卡車輪胎掉路邊，父子黨「1分鐘偷走」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位魏姓民眾駕駛拖板車行經光和路與東亞南路口，因輪胎異常，因此將輪胎拆下暫時置放路邊，並連絡輪胎公司修理，沒想到半小時後竟不翼而飛。被害人氣憤報警，警方調閱監視器發現，竟是2名男子開來貨車，僅1分鐘就把輪胎搬上車偷載走，全案詢後依竊盜罪移送。

被害司機魏男指出，他在行駛過程中發現輪胎異常，因此將輪胎拆下放路邊，聯絡輪胎公司來處理，沒想到半小時後竟然不見。他隨後氣憤地到派出所報案，表示價值約新台幣4萬元的輪胎遭竊。

▲父子黨「1分鐘偷走」路邊500公斤輪胎，遭逮還辯怕影響交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方受理後立即調閱監視器，發現一台貨車經過，兩名2名男子下車將重達500公斤的輪胎推上車，過程僅花1分鐘。經循線掌握犯嫌身分，警方8月22日通知竊走輪胎的陳姓父子（分別為54歲、28歲）到案說明。

父子兩人辯稱「為避免影響大眾通行，才好心將該輪胎移除載走」，全案詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。小港警分局提醒，誤撿資源回收物時常發生，撿拾資源回收物品的狀況很多，如欲撿拾路邊民宅前物品應詢問屋主是否為所有人、是否有要丟棄、是否願意給予等，多問幾個問題以免觸法。