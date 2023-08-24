大連淺層地震規模4.6　遼寧吉林山東震感明顯

▲大連淺層地震規模4.6。（圖／中國地震台網）

文／中央社

中國遼寧省大連市今天傍晚6時19分發生規模4.6的地震，震源深度僅有8公里。據當地民眾表示，遼寧、吉林及隔海的山東等省都有震感，且搖晃明顯，至截稿未傳出災情。

綜合中國媒體報導，經中國地震台網測定，地震發生在23日傍晚6時19分，震央位在遼寧省大連市普蘭店區，規模4.6，震源深度8公里，屬淺層地震。

根據報導及網路訊息，至少有遼寧省大連、盤錦、營口、瀋陽；山東省煙台、吉林省通化等地網友反映震感明顯。