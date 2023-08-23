又一家撐不住！陸寶能地產陷資金危機　法院凍結444億股權

▲寶能集團。（圖／翻攝自第一財經）

文／中央社

繼恆大、碧桂園等地產集團爆發財務危機後，中國寶能集團旗下「寶能地產」的人民幣100億元（約新台幣444億元）股權日前遭法院凍結3年，引起業界關注。中國媒體報導，寶能集團目前深陷資金流動性困局中。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，據工商資訊顯示，寶能地產7日公告，其100億元股權遭深圳市福田區人民法院凍結至2026年8月6日，為期3年。實際上，法院執行的對象是寶能地產旗下的「寶能城市發展建設集團有限公司」，而寶能地產是其唯一股東，擁有100%股權。

除此之外，寶能集團董事長姚振華個人所持有的3億元集團股權，也在15日被深圳市前海合作區人民法院凍結3年，至2026年8月14日才解除凍結。

根據報導，姚振華日前在寶能集團2023年經營工作會議上表示，將持續推進「流動性困難化解」工作，推動理財兌付、資產處置、融資展期及債務優化重組等工作取得重大的階段性成果。

報導指出，在會議後，寶能集團因資金鏈陷入緊張，開始拖欠員工薪資。7月31日，姚振華更在深圳遭到被欠薪的集團員工圍堵，帶頭圍堵者據傳是集團旗下寶能汽車的一名副總裁。

寶能集團事後聲稱，集團「堅決履行企業主體責任」，從未懈怠拖欠薪資，且集團「資產紮實、底子厚實，產業方向與國家經濟需求高度匹配」，各項業務正在「蓄力深耕，經營持續向好」，化解流動性困難「不斷取得突破」。