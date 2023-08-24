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社會 社會焦點 保障人權

台中消防員七夕夜蹲坐路邊吃便當　連夜救火背影感動網友

記者黃翊婷／綜合報導

台中市梧棲區梧南路一處資源回收廠22日下午2時許發生火警，消防人員搶救至深夜22時許才控制住火勢。台中市消防局23日貼出一張照片，只見打火弟兄們守著火場，抓緊空檔時間蹲坐在路邊吃便當，「七夕情人節，沒空陪情人。」網友們也紛紛留言送上鼓勵，「你們辛苦了，記得安全第一」、「感謝有你們」。

消防員七夕救災，蹲坐路邊吃便當。（圖／翻攝自Facebook／台中市消防局）

▲消防員蹲坐路邊吃便當。（圖／翻攝自Facebook／台中市消防局）

台中市消防局表示，22日下午2時20分獲報，台中市梧棲區梧南路一家開放式露天資源回收廠發生火警，現場擺放各式回收物及塑料，因此有大量火煙，當下立即調派梧棲、沙鹿、清水、第四大隊等分隊前往救援，前後一共出動116名人員搶救，當日深夜22時許才控制住火勢，燃燒整整8個小時，面積達1500平方公尺（450坪），直至隔日仍有殘火需要處理。

由於事發當日正好是七夕情人節，台中市消防局23日也在臉書貼出一張照片並表示，梧棲資源回收廠大火，因為堆積大量塑膠粒子，燒融後硬化堆疊，加上放在貨櫃裡滅火著實困難，22日一整晚第四救災救護大隊的弟兄們都在現場守著，以防火勢擴大延燒到緊鄰的廠房，「七夕情人節，沒空陪情人，打火兄弟好辛苦。」

而在附上的照片中，只見3名消防員抓緊救災空檔，蹲坐在路邊吃便當，地上還擺著許多剛脫下來的裝備。網友們看到照片也覺得很感動，留言狂刷一整排「辛苦了」，為打火弟兄打氣，「你們辛苦了，記得安全第一」、「感謝有你們」。

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