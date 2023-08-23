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社會 社會焦點 保障人權

台積電主管慘了！不滿女同事請病假　開會爆她得帶狀皰疹遭判刑

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲台積電沈姓主管不滿女員工因病請假，在公司會議上公布她有帶狀皰疹。（示意圖／取自Pixabay）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台積電林姓女員工2021年值小夜班時，以健康因素要求提早離開，引發沈姓主管不滿，於開會時向其他同事講出林女有帶狀皰疹。林女得知後，認為沈男洩露她個資、故意營造她請假的形象告上法院。台中地院審理，認為沈男違反個資法，處2月徒刑，可易科罰金6萬，全案上訴台中高分院後，法院今（23）日駁回上訴，維持原判。

判決指出，台積電某PVD部門林姓女員工因請求提早下班，引起沈姓主管不滿，於2021年3月12日下午4時許，寄送電子郵件給其他5名同事，表示「登楞！！！下週是林女小夜」、「她表示身體虛不太能熬夜，我有跟她說：事實上工程師小夜的存在是給夜班ETE（指工程技術員）安心…若是她老人家在01:00 之前想要離開…我有請她務必跟妳們於當下協調過，確定不需要她，再放她走」、「為了公平起見，請不要在00:00之前放她走」等語。

林女之後向台積電請病假，檢附看診收據給沈男簽名，沈男因而得知她罹患帶狀皰疹，竟於2021年7月27日上午和眾同事開會時，當場講出林女有帶狀皰疹一事。林女得知後，認為沈男洩露她個資，還對其他同事製造她動輒為小事請假、拖累團隊的不良印象，怒將沈男告上法院。

全案審理時，沈男表示林女會值班，是因為值班時如果沒有助理工程師，會變成1個人要做2個人的工作。另辯稱會提到林女病名，目的是讓大家知道她生病，讓別人能幫忙她。

法院認為，沈男發送的電子郵件內容明顯帶有嘲諷之意，顯然對林女請求提早下班早有不滿，而後林女又以身體不適請假，沈男認為她增加其他同事負擔，導致他需另外指派人承擔她業務，會害他遭其他下屬抱怨，有日後難以管領下屬的難處，因而在開會時特意透露林女病情

法院審酌沈男此舉已侵害林女隱私權，依非公務機關非法利用特種個人資料罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬，全案上訴台中高分院後，今早駁回上訴，維持原判。

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