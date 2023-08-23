北部肉界爆「以豬代羊」　8700噸美豬進口後流向成謎

▲北部爆出有不肖商人拿豬肉充當羊肉販售，圖與本文無關。（示意圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有媒體報導二度驗出以豬代羊的檢驗報告，顯示我國食安問題暴露出欺詐、假冒問題，也似乎為消基會於今年6月6日發佈抽樣市場通路289件含豬肉食品，並未發現任何產品使用美國豬肉，美豬流向成謎的現象找到部分答案。

有媒體報導，北部「肉界」現有一批神秘業務，專門向市場的中盤商兜售便宜肉品，而產品包裝上明確表明是「豬頰肉」，產地來自「USA」，中盤商拿到後，不會將它們當作每斤約百元的冷凍豬肉販售，而是「切片再加工」，「肉價」瞬間提升，在市場上以「羊肉」身分賣到每斤125元」。

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對此，消基會23日指出，業者把豬肉充當羊肉販售，已經違反《食安法》第15條「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：…第7項攙偽或假冒…」的假冒行為-產地和產品雙重假冒行為；罰則為第49條「處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣800萬元以下罰金」。

此外，以豬代羊肉，也涉及《刑法》第255，「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。」及第 339 條「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。」等罪，主管機關應儘速查辦移送。

▲消基會過去抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告。（圖／消基會提供）



消基會表示，截至8月22日止，食品藥物管理署的「豬肉儀錶板」美國進口豬肉累計統計，已有8767.46噸，這麼龐大的美豬進口量，消基會在5月的市調中，竟找不到踪跡，流向成謎，令人强烈質疑政府於110年宣布同意美國萊豬進口時所承諾「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」的各項措施的實行程度及成效。

因此，消基會再度嚴正呼籲，主管機關應公布自美國萊豬得進口台灣以來，主管機關為其「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」各項承諾，具體實施措施及成效，特別是進口美豬的流向，豬肉來源標示，萊克多巴胺含量檢驗等重要資訊公布，且公布相關流向資訊，俾强化政府對消費者食安的維護，並讓民眾有充分的消費資訊下，擁有自由消費選擇權。

另外，消基會提醒消費者，務必於購買肉品前，仔細檢視產地標示或履歷標示，再行購買；倘若外食，進出飲食店、餐廳等處，應先審視或詢問食材來源、出處，甚至觀察業者有無公布採購單據，作為是否長期消費的依據，以確保食品安全。

消基會也呼籲餐飲從業人員，切勿貪圖便宜或不法收益，濫用來路不明的食材充數販售，不僅傷害消費者健康，也讓自己誤觸法網，換來入監、賠償等損人不利己的情境。