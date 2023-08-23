分析／侯柯點頭喝咖啡卻再碰軟釘　郭台銘「狼來了」要演多久？

▲郭台銘金門議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭淑敏、鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘之前提出想邀國民黨總統參選人侯友宜，與民眾黨總統參選人柯文哲，三人坐下來喝咖啡談合作，侯給出了善意回應，柯本來之前是說要郭先解決他跟國民黨的問題，但是柯今也鬆口願意跟郭喝咖啡。只不過當侯與柯都不排斥時，郭台銘今卻沒有明顯的表態，甚至還更積極的準備展開連署獨立參選，郭台銘若還是如此曖昧不明，只怕會錯失非緣整合契機。

《台灣民意基金會》近日公布8月份大選民調結果，在三腳督的情況下，賴清德穩居第一拿下43.4%支持度，一舉衝破3成5天花板；民眾黨參選人柯文哲為26.6%位居第二；侯友宜則為13.6%，侯、柯相加都不敵賴，雖然這份民調引發各種討論，多數人認為侯友宜不至於連15%都不到，但是正如基金會董事長游盈隆分析，在野陣營過去3個月的內亂和群龍無首，是讓賴清德民調飆升的重要關鍵之一，而且很明顯，一旦非綠陣營的侯柯郭這三隻小豬若都不相讓，難以整合，恐怕難逃賴清德「大野狼」的血盆大口。

其實立委傅崐萁也提出警訊，指在野陣營紛擾不斷導致選民失望，極可能就是造成支持民進黨繼續執政的主因。傅也強調，在野陣營的侯、柯、郭是否能成功整合，已成為本次大選最重大的關鍵議題，而三人能否坐下來喝一杯「大團結咖啡」，應該是破冰的重要關鍵，更是回應有六成選民要求下架民進黨的強烈民意。因此傳疾呼，三人應該坐下來好好談，以公平公正公開的方式，共推一組最強候選人，打垮民進黨。

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▲侯友宜敲和平鐘。（圖／記者陳煥丞攝）

不過做為提議者的郭台銘，卻沒有採取太多積極的行動，這2天他跟侯友宜「共處一島」，兩人行程安排幾乎是王不見王，郭也未試圖親自遞上邀約；而當侯、柯都表明願意坐下聊聊時，郭卻於離開金門前受訪匆匆回應「回台北再說」，而回台北後也未有明確回應，讓泛藍支持者期待的團結畫面再度落空。

相較於郭，侯友宜與柯文哲都是政黨提名的總統參選人，所以郭要喝團結咖啡，老實說，侯柯兩人大可置之不理，何況侯還曾吃過郭台銘三次閉門羹，但侯還是不計前嫌，願意再登門請益; 至於柯，不僅吃過郭台銘的虧，也對郭的併購說，至今餘悸猶存，但今天柯還是認為大家都是朋友，所以願意與郭喝咖啡。當兩人都展現誠意時，郭台銘就應該順勢而為。

然而侯柯郭三人真要坐下來談合作，就不能預設太多前提條件，例如非總統不選，或是無論如何打死不退，如果三個人都堅持，那就真的相見不如不見。其實過去非綠陣營就提出不少整合的模式，如果三人都可以不計前嫌，開誠布公，放下個人的恩怨，真正以大局為重，那何愁整合不成？試想2004年時，誰會想到連戰與宋楚瑜可以搭檔成功呢？當年那幾乎是不可能的任務，但最後證明事在人為啊！

要整合，就得要果敢的踏出第一步，既然三人都有意願，「好的開始便是成功的一半」。但如果三人都還拘泥在一些小節上，只怕時間早已不會在非綠陣營這邊了。