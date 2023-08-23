我國防預算增遭指挑釁　總統府副秘：日韓菲國防預算都增也是挑釁？

▲總統府副秘書長黃重諺。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

台灣明年的國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%；而這也被國內部分人士認為，是向中國的一種挑釁。對此，總統府副秘書長黃重諺23日受訪時反問，日本、南韓、菲律賓，印太地區到印度，國防預算都增加，這些是挑釁，還是他們沒有接受九二共識？

台灣的國防預算近年來持續增加，相較於2016年的3,596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。不過，這也引起國內部分人士質疑，此舉是否在向中國挑釁？

對此，黃重諺接受Yahoo TV節目訪問時表示，如果這樣子是挑釁的話，那麼日本國防預算增加也是挑釁，甚至創新高，而南韓也是挑釁，預算增加看起來也會創新高，菲律賓也會挑釁，印太地區到印度，國防預算都有增加。

黃重諺說，當區域內的鄰居加裝保全，不會有人去怪鄰居裝保全，再來是，「如果這些是挑釁，是因為他們沒有接受九二共識？」他強調，如果高度上一層樓，就會知道前面很多都是胡說八道（指增加國防預算是挑釁）。