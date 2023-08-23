屏東恆春鎮石牌公園「磊咖啡」　拍照打卡新點

▲恆春「磊咖啡」 。（圖／業者提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春返鄉青年張瑜璇與年輕友人們在恆春鎮在共融公園裡，開設一間文青咖啡館「磊咖啡」，希望可以帶給消費者一個舒適的用餐環境，獲得好評。

張瑜璇先前在高雄從事保險業工作，但一直想要返鄉創業，去了一趟越南會安後，這個創業的念頭越來越強烈，剛好遇到志同道合的好朋友們，也願意參與，於是「磊咖啡」就此誕生。

恆春鎮共融公園，當地人稱為石牌公園，日治時期留下三塊石碑，因此得名，公園內的「磊咖啡」，宛如三塊石碑，磊也代表光明磊落、毅力不搖的精神！磊咖啡在美食料理方面，是由張瑜璇與夥伴們自行研發與創意巧思，咖啡部分則是經由專業課程訓練。

自今年6月試營運至今，消費者反應熱烈，大多數的消費者，覺得磊咖啡提供餐點份量足，對餐點裡增加不少蔬果，明顯感受到磊咖啡用心的一面，因為現代人蔬果攝取較少，在盤式套餐裡，增添蔬果，均衡營養。

磊咖啡主要是提供早午餐、下午茶，其中有5項盤式早午餐，擺盤精美，份量足夠，搭配香醇咖啡或清新的氣泡飲，讓消費者擁有美好的飲食體驗，整體環境非常好取景，也適合網美網帥們，拍照打卡留念，附近即有停車場，停車相當便利，很適合帶著友人來店聊天談心。

營業時間：10:30-18:00

公休日：每週三

地址：屏東縣恆春鎮福德路140號