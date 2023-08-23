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桃園鐵路地下化出土位置阻交通　鄭文燦宣布「南延1.2公里」

▲▼鄭文燦視察桃園鐵路地下化工程宣布支持南延1.2公里。（圖／鐵道局）

▲行政院副院長鄭文燦(中)視察桃園鐵路地下化工程，宣布支持南延1.2公里。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

桃園鐵路高架改地下化，規劃南端火車出土位置在平鎮區新光路平交道附近，恐造成平交道封閉，衝擊周邊10多個里通行，尖峰時段恐更塞，爭取出土位置南移1.2公里。行政院副院長鄭文燦今上午前往視察桃園鐵路地下化工程時，宣布政策上支持桃園鐵路地下化計畫南延1.2公里，將穿越台66線下方再出土。

桃園鐵路地下化計畫各項先期臨時軌工程均已發包施工中，計畫總進度達27%；平鎮臨時站進度符合預期，可望於115年提前提供民眾服務，鄭文燦今前往視察，除對工程進度表達欣慰外，針對施工團隊於狹窄工區，且只能夜間施工，仍努力推動此艱困工作，鄭文燦也叮囑注意工程安全。

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由於桃園鐵路地下化計畫施工後，將造成新光路平交道封閉，不利當地民眾通行，且因鐵路地下化於台66線北側出土，未來騰空的鐵路路廊，無法於台66線連結，不利當地整體交通發展。

▲▼鄭文燦視察桃園鐵路地下化工程宣布支持南延1.2公里。（圖／鐵道局）

▲行政院副院長鄭文燦(中)視察桃園鐵路地下化工程，宣布支持南延1.2公里。（圖／鐵道局）

交通部鐵道局表示，經行政院多次邀集交通部、鐵道局等單位研商，決定政策上支持桃園鐵路地下化計畫南延1.2公里，穿越台66線下方再出土。並請交通部優先考量以修正計畫方式辦理，以達桃園鐵路地下化南延路段併同全路段同時下地營運之目標。

鄭文燦也針對後續修正計畫所需辦理環評、用地拆遷補償、及對平鎮淨水廠等相關設施之影響，請鐵道局做進一步的評估，並妥與地方溝通。

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