　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

福島核處理水排海計畫曝！　首波7800噸將排放17天

▲▼ 日本首相岸田文雄20日到訪福島第一核電廠，在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

▲ 岸田20日到訪福島第一核電廠，在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

文／中央社東京23日綜合外電報導

日本政府已決定最快8月24日開始排放「核處理水」，營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）已公布排放計畫，首波預計用17天將總量約7800噸「核處理水」排放入海。

福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年6月29日止，用來存放「核處理水」的貯存槽已約千座，總量約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。

日本放送協會（NHK）及「福島民友新聞」報導，東電8月22日公布「核處理水」排放計畫指出，2023年度（到2024年3月底止）預定排放量約3萬1200噸，約為福島第一核電廠內存放總量的2.3%。

如果一切順利，東電將從8月24日開始排放首波「核處理水」，預計將用17天將總計約7800噸「核處理水」稀釋到國家標準以下，也就是每公升含氚量低於1500貝克後排放入海；首波單日排放量約為460噸。

東電已在8月22日展開排放入海的第一階段作業，用約1200噸海水稀釋約1噸「核處理水」，並貯存在專用水槽內，只要經檢查確認氚濃度符合排放標準，最快就能在8月24日開始排放。

不過，屆時能否順利排放及開始排放的時間等，還須視天候與海象等情況而定，因此，將待8月24日上午進行最後判斷。

東電預定在2023年度內排放4次「核處理水」，入海的氚總量預估約5兆貝克。

東電試算，福島第一核電廠腹地現存的逾千座「核處理水」貯存槽，將會在排放首年度減少約10座。東電將根據首年度排放狀況，希望能在2024年度以後進一步增加年排放量。

目前預想每天最多能排放500立方公尺的「核處理水」，一年排放的氚將控制在22兆貝克以下。

東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）

ET快訊
下周開學沒導師！　校長急了：全都跑光光
網紅歌手暴哭2星期！「身心負荷大」突宣布：離開台灣
一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消
館長願下跪換「郭柯侯組合」　柯文哲回應了
快訊／21歲奧迪女酒駕　女路人命危！
才被證實害死李玟！　歌手再點名2惡毒黑手
iPhone 15外觀「三大改變」一次看！
舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！暴瘦一大圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖瞬間！「金屬長矛」刺穿擋風玻璃卡方向盤　女駕駛險喪命

兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵　死因出爐

福島核處理水排海計畫曝！　首波7800噸將排放17天

40歲姊「捐子宮」助不孕妹圓生子夢！英首例子宮活體移植

美國男揪2好友「湊出9萬元」賣T恤　創業5年營收近80億

情侶約會突然被開槍　男友逃跑返回發現「19歲女友被綁架消失」

蘇伊士運河又出事　新加坡、開曼群島2艘油輪相撞

1歲女嬰遭忘娃娃車5小時！　「體溫飆42.8度」活活熱死

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

頭伸出窗外和同學揮手　13歲女在乘客面前「撞上電線桿」當場死亡

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

恐怖瞬間！「金屬長矛」刺穿擋風玻璃卡方向盤　女駕駛險喪命

兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵　死因出爐

福島核處理水排海計畫曝！　首波7800噸將排放17天

40歲姊「捐子宮」助不孕妹圓生子夢！英首例子宮活體移植

美國男揪2好友「湊出9萬元」賣T恤　創業5年營收近80億

情侶約會突然被開槍　男友逃跑返回發現「19歲女友被綁架消失」

蘇伊士運河又出事　新加坡、開曼群島2艘油輪相撞

1歲女嬰遭忘娃娃車5小時！　「體溫飆42.8度」活活熱死

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

頭伸出窗外和同學揮手　13歲女在乘客面前「撞上電線桿」當場死亡

台積電漲11元收最高552　台股大漲139點來到16577點

桃園3兄妹待超商一整天！暖警得知4寶媽又懷孕　通報社會局介入

證件拿出來！「1類人」爽玩樂園只要299元　住址中2字450元

八二三戰役65週年　朱立倫提：加強國防＋交流對話「2D戰略」

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

那英身體欠佳不去音樂節…被爆「去泰國度假」　照片曝光網傻眼

楊紫《長相思》一女尬三男　網羨慕：今夏老公最多的女人

華為疑在中國打造「祕密晶片網絡」　規避美國制裁

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

動力火車突變認真魔人　下秒嚇喊：忘記要放水了！

國際熱門新聞

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

香港人妻讓尪去「飛田新地」！　驚知真相傻眼

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

遊莫斯科觀光下水道遇暴雨　8人死亡

不聽勸「衣服包裹小海豹」害死牠

靜待輝達財報和Fed主席談話　美股下挫174點

更多熱門

相關新聞

南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

為因應北韓（朝鮮）核武與導彈威脅，南韓與美國從21至31日起實施長達10天的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演。與此同時，南韓今（23）日下午2時也將實施6年來未曾舉辦的防空演習，屆時民眾須依照指示前往避難所等室內空間躲避，管制區間的車輛也需停靠在道路右側。

福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

南韓31日調整新冠「傳染病等級」至4級

南韓31日調整新冠「傳染病等級」至4級

北韓衛星恐越沖繩上空　日本全面戒備

北韓衛星恐越沖繩上空　日本全面戒備

北韓恐肅清高官　金正恩怒轟「低能兒」

北韓恐肅清高官　金正恩怒轟「低能兒」

關鍵字：

福島核廢水日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面