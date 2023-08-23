因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

▲今年5月，南韓時隔6年再度實施全國民防演習。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／編譯

為因應北韓（朝鮮）核武與導彈威脅，南韓與美國從21至31日起實施長達10天的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演。與此同時，南韓今（23）日下午2時也將實施6年來未曾舉辦的防空演習，屆時民眾須依照指示前往避難所等室內空間躲避，管制區間的車輛也需停靠在道路右側。

根據《韓聯社》，南韓自從2017年8月以後便未再實施以全國民眾為單位的防空演習，當時考量到文在寅政府時期南北韓緊張關係一度趨緩、新冠疫情等因素而停辦，然而行政安全部指出，為了能迅速因應北韓發射飛彈等挑釁和空襲行為，時隔6年將再度於23日下午2時實施長達20分鐘的防空演習，居民避難和車輛移動限制的時間為15分鐘。

從下午2點整（台灣時間下午1時），空襲警報將響1分鐘（從原本的3分鐘縮減至1分鐘），行政安全部將在空襲演習前後向民眾發送災難警報手機簡訊，要求民眾依照廣播指示前往鄰近的避難所或車站等室內和地下空間，乘客不能出站。

下午2時15分則實施訓練警戒警報，民眾可以走出避難所、維持警戒態勢；2時20分，空襲警報解除，回歸日常生活。

空襲警報實施時，管制區域道路的紅綠燈將呈「閃紅燈」的狀態，屆時車輛必須停靠在道路右側，駕駛和乘客在車內靜候，依照電台廣播的指示。

南韓全國設有216處車輛移動管制區域，首爾有3個區域，包括世宗大路（世宗大路十字路口至首爾站交叉路）、國會大路（汝矣2橋交叉路至廣興倉站交叉路）、東一路（下溪站交叉路至中和站交叉路）；釜山則有6個區域，包括從輪山隧道前十字路口至梵魚寺路口三叉路。

大型超市、電影院等480處公共場所也將配合實施演習，協助疏散現場消費者。

另外，仁川廣域市、江原道、京畿道等和北韓接壤之地帶，將實施核生化防護訓練，進行戴防毒面具、提供戰備食糧等體驗和訓練。

民眾可以透過Naver、Kakao、TMAP、國民災難安全官網、安全墊腳石等網站或App查詢避難所位置。經記者實際查詢後，以首爾市鐘路區為例，被指定為避難所的地方包括學校、大樓地下室、地鐵站等。