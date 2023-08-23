曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

▲謝承均和曾智希大熱天拍戲。（圖／翻攝自Instagram／angus_zaizai）

記者曾筠淇／綜合報導

三立8點台劇《天道》劇情大轉折，曾智希所飾演的羅安潔「領便當」，不過，她的靈魂似乎將附身在林昀希飾演的朱晴天身上。針對劇情安排，就有網友直呼「又要開始亂演了！」粉專「三立台劇」則留言解釋，「靈魂附身」的劇情是早就決定好的，並不是臨時安排。而曾智希也回應，「我相信安潔會用另外一種方式活著」。

曾智希飾演的羅安潔領便當，事實上，她早在開拍前就知此設定，而她之所以會接下這個角色，是因為可以去泰國，加上她與謝承均感情好。她還說，「其實原本在接這一檔之前，就有計畫要好好養身體備孕，所以當製作單位來找我的時候，我就想說『什麼？』如果再接一檔的話，可能要2年不能生小孩。」

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不過製作人當時就告訴曾智希，羅安潔這個角色只演50集，之後會死掉。而曾智希從50集多演到80集，如今真的要開始備孕了。

此外，臉書粉專「三立台劇」昨（22）日貼出羅安潔（曾智希飾）及朱晴天（林昀希飾）手碰手的劇照，表示「當我和你成為『我們』，靈魂的力量比命運更強大。」似乎準備上演「靈魂附身」的劇情。

這樣的安排引發不少網友熱議，「開始走針」、「看預告就知道會是這樣了」、「編劇無極限」、「每次都交換靈魂戲碼，這種事情真的只有在八點檔才會上演」、「想棄劇了」、「突然出現靈魂戲，被騙和失望的感覺」、「你們已經開始亂編了」。另也有網友表示，「這樣好處就是終於看到晴天硬起來了」、「我覺得很特別」、「看到這個整個起雞皮疙瘩」。

還有網友回應，「這照片應該一開始就拍了，代表劇情走向本來就這麼設定了」、「這怎麼看都是開拍前拍好的照片，所以這靈魂的劇情是早就決定好的嗎？」對此，粉專「三立台劇」也回覆「是的」。

▲曾智希回應。（圖／翻攝自Facebook／三立台灣台29頻道 - 天道）

也有網友在臉書社團「三立台灣台29頻道 - 天道」貼出曾智希的回應，「其實不是我的選擇決定啦，是一開始劇情設定安潔這個角色大概就50集，不管誰來演都一樣的，大家不要難過，我相信安潔會用另外一種方式活著，未來大家都有機會繼續見面的唷」。

謝承均飾演的羅文堯在劇中與羅安潔有不少互動，他本人也在臉書粉專表示，「謝謝安潔這80集的陪伴，謝謝智希這些是日子的彼此依靠」。曾智希則逗趣回應，「我要哭了，看你一起我也很幸福！但是...你這次怎麼沒來海裡救我」。