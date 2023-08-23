　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

▲▼謝承均和曾智希大熱天拍戲 。（圖／翻攝自謝承均IG）

▲謝承均和曾智希大熱天拍戲。（圖／翻攝自Instagram／angus_zaizai）

記者曾筠淇／綜合報導

三立8點台劇《天道》劇情大轉折，曾智希所飾演的羅安潔「領便當」，不過，她的靈魂似乎將附身在林昀希飾演的朱晴天身上。針對劇情安排，就有網友直呼「又要開始亂演了！」粉專「三立台劇」則留言解釋，「靈魂附身」的劇情是早就決定好的，並不是臨時安排。而曾智希也回應，「我相信安潔會用另外一種方式活著」。

曾智希飾演的羅安潔領便當，事實上，她早在開拍前就知此設定，而她之所以會接下這個角色，是因為可以去泰國，加上她與謝承均感情好。她還說，「其實原本在接這一檔之前，就有計畫要好好養身體備孕，所以當製作單位來找我的時候，我就想說『什麼？』如果再接一檔的話，可能要2年不能生小孩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過製作人當時就告訴曾智希，羅安潔這個角色只演50集，之後會死掉。而曾智希從50集多演到80集，如今真的要開始備孕了。

此外，臉書粉專「三立台劇」昨（22）日貼出羅安潔（曾智希飾）及朱晴天（林昀希飾）手碰手的劇照，表示「當我和你成為『我們』，靈魂的力量比命運更強大。」似乎準備上演「靈魂附身」的劇情。

這樣的安排引發不少網友熱議，「開始走針」、「看預告就知道會是這樣了」、「編劇無極限」、「每次都交換靈魂戲碼，這種事情真的只有在八點檔才會上演」、「想棄劇了」、「突然出現靈魂戲，被騙和失望的感覺」、「你們已經開始亂編了」。另也有網友表示，「這樣好處就是終於看到晴天硬起來了」、「我覺得很特別」、「看到這個整個起雞皮疙瘩」。

還有網友回應，「這照片應該一開始就拍了，代表劇情走向本來就這麼設定了」、「這怎麼看都是開拍前拍好的照片，所以這靈魂的劇情是早就決定好的嗎？」對此，粉專「三立台劇」也回覆「是的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／三立台灣台29頻道 - 天道）

▲曾智希回應。（圖／翻攝自Facebook／三立台灣台29頻道 - 天道）

也有網友在臉書社團「三立台灣台29頻道 - 天道」貼出曾智希的回應，「其實不是我的選擇決定啦，是一開始劇情設定安潔這個角色大概就50集，不管誰來演都一樣的，大家不要難過，我相信安潔會用另外一種方式活著，未來大家都有機會繼續見面的唷」。

謝承均飾演的羅文堯在劇中與羅安潔有不少互動，他本人也在臉書粉專表示，「謝謝安潔這80集的陪伴，謝謝智希這些是日子的彼此依靠」。曾智希則逗趣回應，「我要哭了，看你一起我也很幸福！但是...你這次怎麼沒來海裡救我」。

ET快訊
下周開學沒導師！　校長急了：全都跑光光
網紅歌手暴哭2星期！「身心負荷大」突宣布：離開台灣
一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消
館長願下跪換「郭柯侯組合」　柯文哲回應了
快訊／21歲奧迪女酒駕　女路人命危！
才被證實害死李玟！　歌手再點名2惡毒黑手
iPhone 15外觀「三大改變」一次看！
舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！暴瘦一大圈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

麻布豆袋的再創價值　手工縫製變身可愛布蕾包、環保飲料提袋

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光

桃園鐵路地下化出土位置阻交通　鄭文燦宣布「南延1.2公里」

曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包...必加2種料

一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消

金門大橋通車9個月　迎「近百萬輛車次通行」歷史性一刻　

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

麻布豆袋的再創價值　手工縫製變身可愛布蕾包、環保飲料提袋

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光

桃園鐵路地下化出土位置阻交通　鄭文燦宣布「南延1.2公里」

曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包...必加2種料

一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消

金門大橋通車9個月　迎「近百萬輛車次通行」歷史性一刻　

台積電漲11元收最高552　台股大漲139點來到16577點

桃園3兄妹待超商一整天！暖警得知4寶媽又懷孕　通報社會局介入

證件拿出來！「1類人」爽玩樂園只要299元　住址中2字450元

八二三戰役65週年　朱立倫提：加強國防＋交流對話「2D戰略」

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

那英身體欠佳不去音樂節…被爆「去泰國度假」　照片曝光網傻眼

楊紫《長相思》一女尬三男　網羨慕：今夏老公最多的女人

華為疑在中國打造「祕密晶片網絡」　規避美國制裁

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

動力火車突變認真魔人　下秒嚇喊：忘記要放水了！

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

全台「史波奇」突倒閉

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

檔車男給妹子戴這款安全帽　作家讚「是真愛」

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

4星座「戀愛腦」智商歸零

更多熱門

相關新聞

33歲曾智希「準備當媽媽」！　暫別八點檔曝懷孕計畫

33歲曾智希「準備當媽媽」！　暫別八點檔曝懷孕計畫

三立八點台劇《天道》劇情大轉折，曾智希飾演的羅安潔被江國賓追殺摔下懸崖，溺死在海裡，苗可麗、張銘杰夫妻到太平間認屍，痛失愛女哭到泣不成聲，曾智希正式告別劇組，要計畫懷孕當媽媽去。

曾智希「超真實素顏」被出賣！　陳志強PO床照笑：什麼仙女睡姿

曾智希「超真實素顏」被出賣！　陳志強PO床照笑：什麼仙女睡姿

林佑星待過「特種部隊」！　年輕演員驚呼：50歲了還能翻

林佑星待過「特種部隊」！　年輕演員驚呼：50歲了還能翻

陳自強曾智希國外爭吵「只要錢」

陳自強曾智希國外爭吵「只要錢」

直擊女星劇中「遭壓制現場」！

直擊女星劇中「遭壓制現場」！

關鍵字：

曾智希天道羅安潔靈魂附身林昀希

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面