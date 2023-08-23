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社會 社會焦點 保障人權

捉姦「帶走200元燈管」被當賊　他自揭身分逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子2022年7月間接受吳姓人夫委託，並與馬姓同事前往吳妻住所外裝設針孔，協助蒐集外遇證據，沒想到裝到一半被大樓保全發現，嚇得趕忙將東西收一收就跑，卻忘了把價值200元的燈管裝回去，結果反挨告竊盜。顏男到案後自揭自己其實是徵信社人員，高雄高分院法官經調查確認，他並非有意竊取燈管，加上沒有其他犯罪證據，最終裁定撤銷一審8個月有期徒刑的判決，改判無罪，全案確定。

▲▼天花板,日光燈,辦公室,防煙垂壁。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲顏男拆下燈管裝設針孔，卻因此挨告竊盜。（示意圖／記者鄺郁庭攝，非本文事發地點。）

判決書中記載，顏男2022年7月15日凌晨1時許與馬男一同前往高雄市某大樓，佯裝成廠商來換燈泡，2人在2樓某住戶門外裝設針孔攝影機，沒想到才剛將燈管拆下來，就被趕到的保全阻止，嚇得趕忙將東西收一收，逃離現場，連帶將拆下來的燈管（價值200元）也一起帶走，事後被檢方依侵入住宅竊盜罪起訴，並被高雄地院一審法官依同罪判處有期徒刑8個月。

顏男提出上訴並表示，案發當時他是某徵信社的副總經理兼安裝監視器材技術人員，公司受到吳姓人夫委託，前往吳妻住處門口安裝監視設備，以利於蒐集外遇證據，但是他將卸下的燈管交給馬男時，被保全抓包，一時慌張才會帶著燈管落跑，主觀上並沒有偷竊意圖。

馬男也證稱，當時是顏男找他一起去裝設針孔，抵達之後由他負責把風，顏男負責拆卸燈管及安裝，「我擔心燈管會碎裂，所以先放在箱子內避免損壞，後來突然聽到電梯有動靜，就揮手示意趕快離開」，逃逸時太過慌張，才會把燈管連同箱子一起帶走。

徵信社陳姓業務經理表示，是他與吳姓人夫簽訂委託書，內容是協助蒐集吳妻外遇的證據，簽完約就交給顏男處理，一般的行蹤調查都是以跟蹤為主，也會在住戶門口的樓梯間、電梯外或路樹、變電箱等可以直接拍攝到出入口進出畫面的地方，裝設監視器。

就連吳妻也提到，事發當日她聽到門外有不明聲響，透過貓眼看到有人在拆走廊上的燈座，因為東西不大又朝著她家的方向，加上當時正在打官司，因此懷疑是丈夫找人來裝針孔，於是立即通報管理室，請保全上樓查看。

高雄高分院法官認為，從上述證詞可知，顏男和馬男確實曾前往吳妻住處外安裝針孔，卸下層板燈管組是為了安裝攝影裝備，但在將燈管裝回去之前就被大樓保全發現，2人才趕緊帶著東西逃跑，可見2人並無竊取燈管的意圖，這方面檢方也沒有提出其他積極事證，基於「罪證有疑、利於被告」之證據法則及無罪推定原則，顏男涉犯侵入住宅竊盜罪嫌尚有不足，最終逆轉裁定無罪，全案確定。

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