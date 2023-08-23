高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

▲▼投資AI當道，每周可領利息4萬？婦人提領百萬被阻，還嗆年輕警察「窮人思維」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

AI當道，台中1名65歲李姓婦人，要用保單借款1百萬投資，每周可領4萬元利息，保險人員關心用途，婦人堅決不肯透露，員警獲報到場，婦人仍堅持不願多談，後來被問煩了，情緒激動地說「你不要問啦！」還覺得員警太年輕，只有「窮人思維」，並建議員警可以多看理財書籍，連一旁的客戶也忍不住出聲「你說的就是詐騙啦！」

台中市警察局第二分局育才派出所警員劉凡旑、陳冠仲、李聿環等，日前下午3點接獲保險公司人員通報，有個保戶要以保險單借款100萬多元，保險經理認為婦人是長期客戶，平時都是投保保險，如今突然來說要借大筆金額，令人十分可疑。

員警詢問婦人，領那麼多錢要做什麼用途？家裡的人知道嗎？是不是有接到電話要妳來領錢？婦人一開始不願多談，後來在員警一再探詢之下，婦人情緒略為激動地說「你不要問啦！」只具有「窮人思維」，建議多看看理財書籍，讓員警哭笑不得。

婦人後來改口，是要以保單借款去償還其他保單的借款，但員警心細發現，2張保單借款利率差了5%，借7%的貸款去償還2%的債務，顯與常理不合，後來在員警苦口婆心勸說下，婦人才吐露，是在網路遇見投資理財教學，老師說1周可以賺4萬元利息，讓她十分心動，殊不知遇上詐騙，還好警員和行員聯手阻詐。