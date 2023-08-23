又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通





▲明霸克露橋河床便道遭土石流淹沒，公路總局立即進場施工搶通。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線明霸克露橋河床涵管便道昨（22）日晚間約7點，因上游玉穗溪爆發土石流下沖，遭土石流淹沒而交通中斷，桃源區長今（23）日一早也緊急宣布復興里、拉芙蘭里及梅山里停班停課。為解決當地鄉親對外通行需求，公路總局甲仙工務段立即進場施工，上午10點緊急啟用鋼便橋，供行人戒護通行。

明霸克露鋼便橋先前才因卡努颱風引進西南氣流，玉穗溪大規模土石流沖毀鋼便橋，導致道路中斷，公路總局緊急搶通河床涵管維生便道，供當地民眾臨時通行。

不料，昨（22）日晚間約7點，玉穗溪再度爆發土石流，將已清淤完成的沈砂池再次填滿，甚至比前次卡努颱風時淤積更高，河床便道也遭土石流淹沒。所幸甲仙工務段提前預警性封閉河床便道，管制人車通行，現場施工車輛及人員均提前撤離安全無損。

▲▼經公路總局緊急搶通，明霸克露橋鋼便橋上午開放通行。（圖／公路總局提供）

由於道路又被中斷，基於安全性考量，桃源區長今日上午6:30也發佈梅山里、拉芙蘭里、復興里3里停班課訊息。公路總局也立即進場施工並檢視路段現況安全，原則可緊急利用尚在修復中鋼便橋供行人通行，今日上午10點開放，初期先疏導需要緊急進出的民眾。

後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車，前往桃源區公所、六龜新站（清水公園）等地區。

公路總局表示，開放時請依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。待河床涵管維生便道搶通後，再改回便道採管制通行，並繼續趕工修復鋼便橋施工。