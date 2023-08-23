　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

▲▼路又斷！高雄桃源3里緊急停班課，明霸克露橋鋼便橋搶通開放了。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋河床便道遭土石流淹沒，公路總局立即進場施工搶通。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線明霸克露橋河床涵管便道昨（22）日晚間約7點，因上游玉穗溪爆發土石流下沖，遭土石流淹沒而交通中斷，桃源區長今（23）日一早也緊急宣布復興里、拉芙蘭里及梅山里停班停課。為解決當地鄉親對外通行需求，公路總局甲仙工務段立即進場施工，上午10點緊急啟用鋼便橋，供行人戒護通行。

明霸克露鋼便橋先前才因卡努颱風引進西南氣流，玉穗溪大規模土石流沖毀鋼便橋，導致道路中斷，公路總局緊急搶通河床涵管維生便道，供當地民眾臨時通行。

不料，昨（22）日晚間約7點，玉穗溪再度爆發土石流，將已清淤完成的沈砂池再次填滿，甚至比前次卡努颱風時淤積更高，河床便道也遭土石流淹沒。所幸甲仙工務段提前預警性封閉河床便道，管制人車通行，現場施工車輛及人員均提前撤離安全無損。

▲▼路又斷！高雄桃源3里緊急停班課，明霸克露橋鋼便橋搶通開放了。（圖／公路總局提供）

▲▼經公路總局緊急搶通，明霸克露橋鋼便橋上午開放通行。（圖／公路總局提供）

▲▼路又斷！高雄桃源3里緊急停班課，明霸克露橋鋼便橋搶通開放了。（圖／公路總局提供）

由於道路又被中斷，基於安全性考量，桃源區長今日上午6:30也發佈梅山里、拉芙蘭里、復興里3里停班課訊息。公路總局也立即進場施工並檢視路段現況安全，原則可緊急利用尚在修復中鋼便橋供行人通行，今日上午10點開放，初期先疏導需要緊急進出的民眾。

後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車，前往桃源區公所、六龜新站（清水公園）等地區。

公路總局表示，開放時請依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。待河床涵管維生便道搶通後，再改回便道採管制通行，並繼續趕工修復鋼便橋施工。

ET快訊
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」
機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

攝影師挨告偷拍性侵！曝性愛影片喊冤

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕

北市警官爆性侵「知名酒店小姐」　還被施壓不准報案

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

獨／2黑衣人「持槍闖淡水社區」堵人！

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

海濤法師爭產40億　前司法院副院長出面談判

更多熱門

相關新聞

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

高雄桃源明霸克露橋22日晚間交通再度中斷！受到玉穗溪爆發土石流影響，明霸克露橋先前清掉的沉沙池再度溢滿，比先前卡努颱風侵台時的淤積數量更驚人，目前便橋預警性封閉、管制人車通行，目前沒有人車損傷，施工車輛及人員也已安全撤離，鋼橋的受損情形仍待事後評估。

電動汽車增95%！交部砸9.8億補助設公共充電樁　7縣市將增1852槍

電動汽車增95%！交部砸9.8億補助設公共充電樁　7縣市將增1852槍

明霸克露橋河床便道搶通　8/11開放

明霸克露橋河床便道搶通　8/11開放

機車考照筆試87.2%栽在「酒駕累犯開罰」　一圖看10大殺手題

機車考照筆試87.2%栽在「酒駕累犯開罰」　一圖看10大殺手題

明霸克露橋暫搶通　「鋼梁人行道」曝

明霸克露橋暫搶通　「鋼梁人行道」曝

關鍵字：

明霸克露橋公路總局

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面