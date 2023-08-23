恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

▲北市天母知名百貨驚傳有男子對未滿7歲女童觸摸下體，警經追查發現該男在兒童新樂園也無故掀女童裙子。（示意圖／記者蔡明華攝）

記者黃宥寧／台北報導

家長人心惶惶！北市天母地區知名百貨公司，今年6月驚傳年僅5歲女童與家人逛街，期間和胞姊去廁所，卻在門口遭陌生男子觸摸下體，姊妹當場嚇壞尖叫，男子更趁亂逃跑，女童母親事後也報警；警經追查，發現該名涉案陳姓男子數月前，在兒童新樂園也無故掀起女童裙子，案經移送士林地檢署聲押獲准，全案偵結依強制猥褻等罪將陳男起訴。

起訴指出，今年6月3日陳姓男子下午跑到天母知名百貨公司，在7樓女廁外徘徊，鎖定年僅5歲女童與其胞姊後，趁2人如廁步出，直接大力將5歲女童拉住並強摸下體，姊妹倆飽受驚嚇向母親訴說過程。

女童母事後透過友人在臉書發文指出，真的無法想像，如果妹妹被拉進廁所反鎖，這中間會發生什麼事情，更表示，犯嫌疑似早已下手多回，他犯案前在廁所外從容等待，被發現後還沒有第一時間離開案發現場，行徑極為熟練，且擔心犯嫌持續在外橫行會導致更多女童受害，希望警察能快點找到這個專挑小孩下手的變態，給他應有的懲罰。

警方獲報後，立即調閱監視器追查，意外追出陳男同年2月12日下午，在兒童新樂園女廁廁間內，隨機伸手掀起1名女童裙子，女童嚇壞向父親說，父親也趕緊向北市婦幼隊報案。

警詢、偵查時，陳男坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面等，依加重強制猥褻、強制罪提起公訴，建請法院分論併罰。