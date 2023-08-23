北市警官爆性侵「知名酒店小姐」　還被施壓不准報案

▲被害女A小姐任職的酒店相當知名，還曾因警方擴大臨檢勤務登上新聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指台北市1名官拜2線3星的林姓警官，遭控性侵一名酒店小姐。本刊循線找到被害人Ａ小姐查證，她告訴本刊，與林俊燁是去年12月23日晚間，在北市東區的酒店認識，當時林與友人開了一間包廂，她進包廂就被要求坐在林身邊，林當時不停勸酒、毫無節制，連其他小姐都看不下去，勸林不要強行灌酒。

離場前，林俊燁突然問A小姐說：「我能不能框（帶出場）妳？」由於這攤是一名建商招待，A小姐依慣例請林問對方，建商同意買單後，幹部上前講解消費方式，並明確告知林：「大哥抱歉！我們小姐沒有做S喔！」林俊燁聽完後說他知道，還強調只會帶A小姐去吃宵夜，沒想到2人步出酒店後，林卻突然改變行程。

林俊燁跟A小姐說，自己一身酒氣，想先去飯店洗澡，A小姐認為林意圖不軌，以肚子餓為由拖延，要林帶她去吃東西，但到餐廳時，裡面已坐滿，不耐久候的林要求A小姐外帶，隨後逕自帶她前往中山區的薇閣汽車旅館。

▲林俊燁遭控把A小姐帶出場後，騙到台北市中山區的商旅（圖）性侵。

▲▼性侵事件後，林俊燁與A小姐爆發爭執，2人的對話截圖曝光。

汽車旅館櫃台人員告知已客滿，必須在大廳等待40分鐘，林俊燁表明不願等待後，便準備帶A小姐到下一間旅館。為了避免糾紛，A小姐還特別告訴林，酒店規定小姐若被帶出場，不能去客人家裡或旅館，如果客人要求性服務，必須事先跟幹部說，由幹部安排，還告訴林她身體不太舒服，真的不想跟他開房間。

▲官拜2線3星的林俊燁，曾任台北市警局議會聯絡人，目前任職後勤科。

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