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「假的，眼睛業障重」海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲海濤（左）獨立弘法後，與原本是在家女弟子的雲燈法師（右）曾在去年舉行信徒見面會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海濤法師弘法時以一句「假的，眼睛業障重」紅遍半邊天，2021年他宣布退出海濤弘法集團引發熱議。本刊調查，海濤是與管帳的在家女弟子吳秀慧鬧翻出走，甚至因10億元資產爆發訴訟，隨著多起官司開打，雙方撕破臉，也揭露更多驚人內情，不僅傳出海濤是因女人及錢被趕走，更驚爆旗下6個協會及佛教團體，資產高達至少40億元，雙方協商分產過程中，連前司法院副院長城仲模也被捲入，但因談不攏而告破局，海濤因此遭控侵占公款，戰況越演越烈。

去年9月，本刊踢爆本名黃榮享的海濤法師與在家女弟子、海濤集團執行長吳秀慧鬧翻。2021年海濤宣布獨立弘法，隨著雙方多起官司開打，爭奪的資產也從外界認為的10億元，暴增至40億元之多。最近的一件宣判，是吳要奪回資產控制權聲請的假處分案，今年7月28日遭高院駁回。

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▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲海濤集團執行長吳秀慧（圖）負責管帳，她是佛門在家弟子，遭海濤解職後，目前仍在管理集團。

本刊調查，登記為社團法人的印經協會等組織，名下財產約20億元，原本由海濤擔任理事長，與海濤慈悲志業集團執行長吳秀慧二人共同控制，集團另有約20億元的不動產、現金及外幣，登記或存放在海濤與吳秀慧等至少19個帳戶及私人名下。2020年，海濤突然解除吳秀慧在集團的一切職務，40億元的資產爭奪戰就此開打。

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲前司法院副院長城仲模（圖）去年3月至律師事務所關心海濤案談判，全程不發一語。

知情人士透露，雙方鬧翻後，去年3月，前司法院副院長城仲模帶頭與一名李姓男子及律師至律師事務所，其中一人戴著調查局MJIB字樣的帽子，與吳秀慧及其律師相約談判，城仲模全程不發一語，李男自稱代表海濤，若吳秀慧與丈夫林基城不配合交出海濤的相關印鑑、存摺，「有人會透過黨政軍來處理這件事。」當時雙方有意和解分產，但後來無共識，雙方戰火越演越烈。

本刊調查，海濤原本是集團的代表人物，吳秀慧擔任集團總管理處執行長，她及先生再分別擔任護生及救狗等6組織擔的祕書長，管理集團40億元資產，2020年雙方鬧翻後，海濤宣布將解除吳秀慧在集團職務，並開理事會將吳秀慧與先生在護生等組識的祕書長職務解除，海濤接著辭去6組職理事長職務，同時選出新的理事長，海濤隨後宣布獨立弘法，離開集團。

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊8月16日赴海濤三星道場，直擊志工拿出寫著海濤擔任理事長的護生、印經等6單位的捐款收據。

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲三星道場開立的捐款收據，仍顯示由海濤擔任理事長。

海濤離開集團後，吳秀慧與丈夫雖控有海濤及護生等6大相關組織印鑑、存摺，但在法律上已失去在護生等6大組織的職務，且大部分資產都仍在海濤及支持海濤的弟子名下，吳秀慧與丈夫因此對6大組織提出多項訴訟，要確認自己是遭違法解職，但大都敗訴，目前纏訟中。

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲宜蘭三星道場產權在海濤名下，但志工表示，海濤已不會再到這裡弘法。

知情人士指出，目前集團資產及運作雖由吳秀慧及丈夫控制，但產權及所有權大都還是登記在海濤這一方名下，由於資產來源多是信徒奉獻，已很難釐清一開始的錢到底是要給海濤個人？還是集團？還是交由海濤運用？最後海濤很可能等到吳秀慧與丈夫提的相關官司敗訴確定，再以自己是所有權人的身分，打官司要求吳秀慧等人返還資產，若這一代無法解決，相關人百年後，資產變遺產，將是另一場難解的法律戰。

▲▼【海濤爭產戰弟子】傳為財色被掃地出門　海濤爭40億資產爆城仲模介入。（圖／鏡週刊提供）

▲吳秀慧（圖）認為，所有的錢都是佛陀帳，並非海濤個人所有。

海濤弘法資產衍生的爭議，在宗教界並非首見，一般寺廟也常將資產登記在私人名下，遇當事人過世即有繼承爭議，或如海濤案雙方鬧翻而爭產不休，10多年前，台中護國清涼寺即因出家人爭產打架濺血。政府有意訂定《宗教團體法》等法律，要求財務由會計師查核並公開，讓宗教資產透明且永續運行，但10多年過去，在為善不欲人知、宗教自由及稅務等諸多因素交雜下，相關立法工作仍是漫漫長路。

更多鏡週刊報導
【全文】海濤驚傳因女人與錢被趕走　40億善款大戰爆城仲模介入
【海濤爭產戰弟子1】城仲模帶頭壓陣　獨家畫面掀海濤談判內幕
【海濤爭產戰弟子2】自稱毛澤東、習近平分身　海濤精神狀況惹人憂

 
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