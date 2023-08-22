瑞士受訓猝逝...特搜隊蔡璽鈞追晉分隊長　打火弟兄列隊送行

▲花蓮消防局殉職小隊長蔡璽鈞告別式，消防弟兄都趕來送他最後一程，致上最敬禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局22日為殉職消防分隊長蔡璽鈞舉行告別式，縣內許多消防弟兄都來送他最後一程，消防局弟兄為他致上最敬禮，數百位消防弟兄及地方首長、民代擠滿會場，表達哀思與敬意，場面肅穆哀榮。

▲消防署署長蕭煥章頒發全國消防楷模「鳳凰獎」。

花蓮縣消防局8月5日派出18名消防員前往瑞士參加「公路隧道災害救援訓練」，其中43歲特種搜救隊小隊長蔡璽鈞於7日猝死異鄉，一位年輕的全方位救災救護英雄殞落，讓花蓮縣長徐榛蔚感到不捨，表達消防弟兄都是在水裡來火裡去的工作環境裡，除允諾積極協助爭取撫卹，並追晉蔡璽鈞為特種搜救之分隊長。

▲縣長徐榛蔚代表政府頒發消防榮譽章與追晉為二線一星分隊長之追晉令。

公祭典禮上首先由花蓮縣消防局代理局長吳兆遠執行贈國旗與鳳凰旗儀式，隨後並由內政部消防署署長蕭煥章頒發全國消防楷模「鳳凰獎」及花蓮縣縣長徐榛蔚代表政府頒發三等二級消防榮譽章與追晉為二線一星分隊長之追晉令，表達對這位殉職消防英雄的崇高敬意，隨後將蔡分隊長之骨灰送往玉里鎮華山寺安置。

▲徐榛蔚向蔡壐鈞家屬致哀。

蔡璽鈞分隊長是家中主要經濟來源，突遭逢巨變，家屬頓時失去支柱，鑑此，花蓮縣消防局經取得其家人同意，協助辦理外界捐款事宜。

捐款資訊為家屬代表帳戶，中和連城路郵局，郵局代號：700，郵局戶名：詹璽蓁（蔡璽鈞的妻子），捐款帳戶「03117540473292」。