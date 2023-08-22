撐不住了！彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「魚市爌肉飯」宣布漲價

▲彰化老店阿璋肉圓從21日起漲價5元。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

彰化知名的肉圓老店「阿璋肉圓」是許多遊客到訪必嘗的美食之一，近日傳出漲價的消息，老闆施明裕坦言，原物料持續上漲，在成本大增的情況下，只能忍痛漲價；同樣是彰化在地排隊美食的魚市場爌肉飯，去年才稱因為不想漲價有意頂讓，日前也在臉書貼出調漲公告，盼消費者了解體諒。

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綜合媒體報導，開業70多年的排隊老店阿璋肉圓，曾因電影《那些年我們一起追的女孩》，掀起一波追星熱潮，至今人氣不墜，深受老饕和遊客們的青睞。

然而受到近年來的物價波動，阿璋肉圓2018年將肉圓售價從每顆40元漲至45元，去年1月再漲到50元，昨（21日）起又傳出，每顆售價將漲到55元。

老闆施明裕表示，原物料價格不斷上漲，包括製作肉圓需要的豬肉、地瓜粉、油等食材都在漲，其中豬肉進價更從每公斤90、95元，漲到現在的115元，他們實在撐不住，只好調整價格，但湯品維持原價。

日前因為「干貝肉圓」引發話題的另一家彰化老店「阿三肉圓」，其實在今年4月就已宣布調漲，招牌肉圓和湯品都漲5元，而大顆肉圓則是因為有干貝內餡，每顆要價110元，引起討論。

除了阿璋肉圓喊漲，彰化魚市場爌肉飯日前也在臉書貼出漲價公告。魚市場爌肉飯也是彰化知名排隊老店，只在晚上營業，每天門前都是大排長龍，開賣3小時就完售。去年10月業者傳出有意頂讓的消息，當時老闆坦言因為通膨物價上漲，他不願意漲價，再加上賣了幾十年也累了，才萌生退意，希望有心人來接手，他願意將技術轉移、讓員工留任。

如今魚市場爌肉飯也撐不住物價壓力，在臉書發文表示，今年肉品供應商已經漲價3次，老闆都自己吸收，向老顧客和新朋友說聲不好意思，他們自17日起調漲，爌肉一塊45元、腳筋一份50元、肉皮和肉串一份25元，盼舊雨新知了解及體諒。

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