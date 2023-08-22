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退休頂多存500萬「只能花17年」不夠用　鄉民自嘲：誰准你退休

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲一般人的薪水工作到退休頂多存500萬，這樣的存款是否夠用，在PTT引發討論。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林彥臣／綜合報導

辛苦工作大半輩子，就為了有朝一日能夠退休享清福，但是隨著年輕人面對低薪高物價的困境，預想未來的退休生活，也覺得不太樂觀。就有網友在PTT八卦板發文計算，一般人的薪水，做到退休頂多存500萬，這樣的存款也只夠花17年，根本不夠用，甚至還有鄉民因此自嘲，「誰准你退休」。

原PO發文表示，如果不是科技業、金融業等高收入行業，以一般人的收入計算，平均年薪50萬，工作40年退休，可以賺到2000萬，存下4分之1，頂多是存500萬。

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原PO接著分析，65歲退休之後就沒有收入，平均每年花30萬維生，應該算很省了，這樣差不多17年就花完了，65歲退休17年後是82歲，以現代人的壽命，82歲很可能還活著，那麼老了沒錢花怎麼辦？

▲存錢,省錢,財富自由。（圖／達志示意圖）

▲也有網友分析，善用投資工具建立被動收入，500萬退休其實很夠用。（圖／達志示意圖）

網友在推文中回應表示，「沒有1000萬我都不敢退休了」、「現在沒存2000萬都不敢退休了」、「誰准你65歲退休」、「工作到死啊，誰准你退休的」、「你少算通膨這個因素，40年後的500萬可能只相當於現在的100多萬而已」。

但也有人認為退休的門檻其實沒這麼嚴苛，「誰叫你死存錢」、「勞保退休金一個月1萬9可以補一些」、「40年，勞退等月退大概有4-5萬」、「有58%的退休人員，每年提領的錢少於投資的報酬，所以不用擔心錢用完」、「500萬存高息etf，可以月領息2萬7，夠不夠你自己參考看看」。

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