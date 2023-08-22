台灣「行人地獄」怪道路規劃爛　鄉民轟：羨慕日本、回來繼續違停

▲台灣的交通對行人不友善，主因還是要歸咎於台灣人自己的守法觀念。（圖／記者謝婷婷攝）



記者林彥臣／綜合報導

許多民眾在20日下午冒雨參與「還路於民大遊行」，表達重視行人路權的訴求。對此有PTT鄉民在發文表示，「行人地獄的本質來自於台灣人不守法吧」引發許多網友的討論，甚至有人直言，台灣人去到日本說羨慕，回來卻繼續違停。

原Po在PTT八卦板發文表示，什麼道路規劃不良、什麼垃圾法規，這個根本不完全是主因吧，最重要的本質還是在台灣人不守法，什麼都在圖方便圖個小利，連個最基本的不闖紅綠燈都做不到，整天把車壓上人行道，為了少走兩步路車直接停在車道上。

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▲台灣人經常羨慕日本的交通對行人友善，但回來台灣可能又繼續各種違規。（圖／記者蔡玟君攝）



原PO接著說，大車學長（指大型車駕駛）覺得「我好大、你會怕」一定會閃，「機車猴」認為技術好一定鑽得過，這樣的行車習慣肯定產生「行人地獄」，所以要改善這問題，本質上是要提升法治觀念，難道守法很難嗎？

網友在推文中回應表示，「本來就人民素質低，一堆馬路亂源」、「人民素質、交通法規、道路設計，各種因素合起來造就了地獄」、「去日本說很羨慕，回來繼續違規違停」、「正解，說政府問題大的，就算政府畫條紅線，刁民也是照停不誤」。