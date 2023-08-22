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台積電德國廠預定地曝光！　周遭有「半導體、汽車產業鏈」

▲▼台積電tsmc。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電將於德國設廠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台積電歐洲首座晶圓廠落腳德國德勒斯登（Dresden），鎖定汽車工業需求，記者走訪現場後發現當地有完整的半導體產業鏈，鄰近汽車業客戶，而且未來還有擴廠空間，可說是有遠見的決定。

台積電德勒斯登廠預定地位於北郊的「機場工業區」（Airportpark），離市中心車程約20分鐘。這個工業區鄰近機場和交流道，上高速公路可直達柏林、波蘭和捷克，離DHL快遞的歐洲物流中心和直航台北最近的布拉格機場車程都不到2小時。

這塊地佔地50公頃，目前用鐵絲網圍起來，合資夥伴博世（Bosch）2年前啟用的新晶圓廠正好在隔壁，附近工業區仍相當空曠，未來有擴廠空間。

知情人士透露，這塊地原本屬菸草商菲利普莫里斯（Philip Morris）所有，水、電等基礎設施已完成，後來因為放棄電子煙生產而閒置，台積電在還未宣佈設廠前就直接從菲利普莫里斯手中買下。

台積電在德勒斯登設廠，首先看上的是原有的半導體聚落。這個聚落別名薩克森矽谷（Silicon Saxony），目前有超過400家廠商，晶片產量占歐盟的1/3，並擁有佛羅恩霍夫光子微系統研究所（Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS）等頂尖研究機構。

這個歐洲最大的半導體聚落在兩德統一後形成，主要分成兩階段。第一階段在1990年代末，最有指標性的廠商是超微（AMD），近年已改名為格芯（GlobalFoundries），仍持續擴廠。

第二階段的開始是2年前，全球最大汽車零配件供應商博世投資10億歐元成立的晶圓廠啟用。今年五月，德國晶片大廠英飛凌（Infineon）新廠舉行動土典禮，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都到場剪綵，展現歐洲和德國打造自主半導體產業鏈的決心。

台積電宣布在德勒斯登成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC），持股70%，博世、英飛凌和荷蘭晶片大廠恩智浦（NXP）各入股10%，其中博世和英飛凌都在當地設廠，恩智浦也有辦公室。

台積電新廠等於直接融入德勒斯登現有的半導體生態系，讓這些廠商大為振奮。英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）表示，英飛凌將利用新產能供應歐洲客戶，滿足汽車工業、工業物聯網和智慧家電的需求。

博世表示，台積電設廠將「進一步鞏固汽車供應鏈」；恩智浦也指出，這座晶圓廠將可提供汽車和工業領域「急迫需要的創新和產能」。

根據德國汽車工業協會（VDA）今年年初發表的報告，由於電動車、駕駛輔助系統和自動駕駛的帶動，2030年前汽車工業對晶片的需求將是目前的3倍。

離汽車工業的客戶近，顯然是台積電設廠的另一考量，方便台積電融入德國汽車業的供應鏈。

薩克森邦最大城萊比錫（Leipzig）離德勒斯登車程僅一小時，BMW和保時捷（Porsche）都在當地設廠，後者明年起將生產電動休旅車E-Macan；福斯（Volkswagen）在茲維考（Zwickau）的工廠是福斯電動車在歐洲的主要產地，離德勒斯登也不遠。

德勒斯登離特斯拉（Tesla）在柏林近郊的工廠車程也僅2小時，這些歐洲最具競爭力和未來性的電動車業者，全都需要大量晶片，台積電在此設廠可說相當有遠見。

 
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