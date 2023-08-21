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環保永續手機NOTHING Phone (2)亮相　台哥大電信獨賣0元入手

記者蘇晟彥／台北報導

英國新創科技品牌 NOTHING 第二代旗艦智慧型手機 NOTHING Phone (2) 正式在台亮相，台灣大同步宣布第2年電信獨家銷售，8月22日起開放預購，9月1日正式開賣，5G指定專案月租1,399元，可享專案價0元購買NOTHING Phone (2)。

▼NOTHING Phone (2)。（圖／記者樓菀玲攝，下同）

▲▼NOTHING Phone (2)。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼NOTHING Phone (2)。（圖／記者樓菀玲攝）

NOTHING Phone (2)擁有時尚透明背蓋Glyph Interface，鑲嵌781顆LED燈，拍照自動補光，完美拍照，且機身塑膠零件8成可回收，碳足跡僅53.45 kg CO2e；機身中框、按鈕和SIM卡插槽前端，採用100%再生鋁；包裝採用經森林管理委員會FSC Mix認證紙張，超過60%為再生紙，組裝過程中沒有任何廢棄物被送往垃圾掩埋場，是市面上最環保永續的智慧型手機之一。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大致力提供消費者多元手機與資費外，同時引進永續產品，用戶購買手機同時落實減碳，很高興連續2年與NOTHING合作，電信獨賣時尚兼具環保手機NOTHING Phone (2)。台灣大延長手機使用生命週期，除了持續引進環保材質手機外，15年來累積手機回收約26萬支，從2022年起更推動公益計畫，募集二手手機、平板捐贈偏鄉弱勢孩童，縮短數位落差。在營運過程中，台灣大也強化永續，打造次世代門市，加入電子螢幕、電子價格牌無紙化措施，並持續施行門市節能減碳措施，將空調改為變頻冷氣並加以溫控、照明汰換、調節招牌燈點亮時間等，預估全台門市每年減碳近400公噸。

為延續手機生命週期、落實永續，台灣大myfone直營、加盟門市及myfone購物皆可回收舊機，持台灣大官網公告之舊機到門市回收，並申辦5G專案搭購NOTHING Phone (2)，享專案價加碼折1,000元。另外，續約手機VIP用戶最高省5,000元。

廢手機交由合格處理廠商進行資源重複利用，減少電子廢棄物污染，2022年廢手機回收18,052支，減碳效益約14,081kg CO2e，廢手機回收箱也放置門市顯眼處強化宣傳。另外，台灣大2022年起推動「智慧循環 用愛再生」公益計畫，募集二手手機平板捐偏鄉，總計募集260台二手裝置，捐贈7個NPO，為260位弱勢孩童開啟線上學習大門。

▼ NOTHING台灣大哥大電信獨賣 。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ NOTHING台灣大哥大電信獨賣 。（圖／台灣大哥大提供）

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