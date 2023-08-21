陸禁台灣芒果進口　陳吉仲稱「影響有限」：外銷中國只占產量0.5％

▲農業部長陳吉仲在臉書回應中國對台灣芒果發布禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國國台辦今（21）日以台灣芒果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，宣布從今起暫停台灣芒果輸入。農業部長陳吉仲回應，面對中國屢次不符合國際慣例，任意中斷貿易的作法，農業部一直努力「不要讓雞蛋放在同一個籃子裡」，目前日本已取代中國成為台灣水果最大外銷市場，對岸已落居農產品外銷第4大市場，其中芒果外銷中國938公噸，僅占全國產量約0.5%，對台影響有限。

陳吉仲稍早在臉書發文，今天上午8點38分，中國海關總署片面通知從今天開始暫停我國芒果輸銷中國，理由再度是台灣的水果有害蟲。他批評，中國屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，對此深感遺憾，將持續透過雙邊管道呼籲中國儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲指出，我國從未接獲其他貿易國通知芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲或因此採行暫停措施，台灣芒果已輸往中國多年，自2018年起，臺灣芒果輸銷中國5600餘批，僅於今年6月15日及8月3日接獲中方通知2批發現太平洋臀紋粉介殼蟲，我方已於7月4日和8月17日提供中方相關改善措施，但中方持續已讀不回，今日卻片面宣布暫停輸入，這是不符國際慣例的作法。

陳吉仲說，這幾年農業部一直努力不要讓雞蛋放在同一個籃子裡，降低對中國單一市場的依賴，尤其台灣芒果外銷市場分散有成，且今年產季已接近結束，這次禁令對台灣芒果產銷影響有限。截至今年至7月底止，芒果外銷值達1474.5萬美元，外銷數量達3873公噸，主要銷往日本(567萬美元、715公噸)、韓國(384萬美元、628公噸)、香港(303萬美元、1458公噸)，其中外銷中國大陸938公噸，僅占全國產量約0.5%，

陳吉仲進一步指出，近年來我國農產品已大幅降低對中國市場依賴，外銷中國的金額占比從2018年的23.2%在去年已降至12.9%，今年1至7月更降為9.1%，中國已落居我農產品外銷第4大市場(前3名分別為美國、日本及香港)；而我國水果銷中比例從2019年最高的80.1%，在去年更降至1.6%，日本已經取代中國成為台灣水果最大外銷市場。

▲農業部長陳吉仲在臉書回應芒果禁令。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）