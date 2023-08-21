「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進派出所　下一秒大家都笑了

記者鄧木卿／台中報導

台中市7歲徐姓女童日前牽著3歲張姓女童，大膽的走進派出所對著10名警察杯杯說「她爸爸回家了，沒有把她帶走」，一副小大人的模樣，毫無懼色，員警好奇的蹲下來詢問細節，下一秒，2女童竟被所內五彩繽紛的魚缸吸引，全忘了報案一事，大約5分鐘後，換2女童的父親也跑來報案，一見女兒竟然在魚缸前品頭論足，緊張情緒頓時化為微笑。

▲1名7歲女童牽著3歲女童，毫無懼怕走進派出所報案，結果2人一下子就被魚缸吸引住了。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第一分局繼中派出所日前傍晚6點左右，突然有個7歲女童牽著3歲女童走進派出所，7歲童毫無懼色對著所內一群警察杯杯說，「小妹妹的爸爸回家了，不知道去哪裡，沒有帶她一起走」。員警葉少東見狀便趨前屈膝溫柔地詢問「有沒有爸爸電話」、「沒有」。

派出所內的員警們一時愣住，怎麼會有2個女童走來報案？派出所至今未接獲有人通報失蹤人口，就在調閱器要了解2人從何處走來時，一轉眼，只見2女童竟被所內魚缸吸引，站在魚缸前一臉萌樣直說「小魚好小、好可愛喔。」完全忘了為何而來。

大約5分鐘後，換2名男子急急忙忙跑進派出所，一進派出所看到女兒站在魚缸觀賞小魚，馬上開心的抱起女兒說「你們怎麼在這裡？」緊張的神情隨即化為微笑。

原來3歲女童的父親從烏日區到中區7歲女童的家，幫忙整修廚房，2個父親忙於工作，2個女童在屋外玩耍，玩到忘了回家，直到3歲童吵著要找爸爸，7歲童一副小大人模樣，牽著手來派出所，還好喜劇落幕。